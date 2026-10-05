Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Самойловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Тихого, Чаплино Днепропетровской области, Воскресенки, Мировки, Заливного, Омельника, Барвиновки, Общего и Никольского Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яремовка, Изюма, Червоного Оскола, Благодатовки, Осиново Харьковской области, Богородичного, Маяков и Волчьего Яра Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Славянска, Семеновки, Николаевки, Дружковки, Василевской Пустоши и Краматорска ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этомт потерял до 175 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Криворожья, Андреевки, Святогоровки, Веровки, Белозерского, Марьевки ДНР, Первомайского, Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области.

В районе Доброполья штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. За минувшие сутки были освобождены 51 здание, уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки за этот период потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.

А до этого взяли под контроль харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое.