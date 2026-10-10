ЦАХАЛ заявил об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в Газе

Израильская армия заявила о ликвидации боевиков ХАМАС в Газе

Tекст: Вера Басилая

Армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные атаковали место сбора террористов из элитного подразделения «Нухба» в городе Газа. В результате удара были ликвидированы по меньшей мере двое радикалов из боевого крыла движения ХАМАС, передает ТАСС.

Кроме того, на севере сектора Газа военные ликвидировали командира противотанкового подразделения палестинской группировки «Исламский джихад».

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что боевики были уничтожены ударами с воздуха для устранения исходящей от них угрозы. Перед атаками военные приняли меры по минимизации ущерба для мирных жителей, используя высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение.

По данным ведомства, ликвидированные радикалы нападали на израильских солдат и пытались восстановить боевой потенциал организаций, что военные назвали систематическим нарушением положений соглашения о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.

Также ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух палестинских командиров.