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    9 октября 2026, 08:40 • Экономика

    Россия защитилась от голода

    Россия защитилась от голода
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важно значение для России. Это продуктовая безопасность.

    Самообеспеченность России мясом четвертый год подряд превышает 100%, свидетельствуют данные Росстата. Впервые в новейшей истории отметку 100% показатель превысил в 2020 году (100,1%), после чего в 2021 году снизился до 99,7%. В 2022-2025 годах самообеспеченность мясом составила 101,8%, 101,7%, 101,9% и 102,2% соответственно.

    Мясо входит в тройку сельхозпродукции с наибольшим уровнем самообеспеченности, отмечает Алла Юрова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА. Первое место у зерна, второе - у рыбы, и третье - у мяса, далее - картофель. А вот фрукты и ягоды остаются наиболее импортозависимыми (48,6%).

    Животноводство в целом стабильно обеспечивает почти половину сельскохозяйственного производства, отмечает Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии.

    «Рост самообеспеченности мясом произошел за счет птицы. В соответствии с оценками по индексу объема производства, выпуск птицы год от года стабильно растет, увеличение в 2025 году составило 4,2%. Свинина показала примерно тот же уровень, что и в предыдущем году, а говядина — сократилась на 4%. По оценкам НРА, производство скота и птицы на убой в 2026 году демонстрирует стагнацию. При этом происходит коррекция рынка птицы (в первом полугодии выпуск снизился примерно на 3%) и восстановление свинины (+4% к первому полугодию 2025 года). Крупный рогатый скот остается на том же уровне», - отмечает Юрова.

    Вместе с ростом самообеспеченности растет и потребление мяса. В 2020 году на душу населения приходилось 92 кг мяса, в 2025 году — уже 101 кг.

    «Птица и свинина уже несколько лет ожесточенно конкурируют за место основного источника белка в рационе россиян. Они дешевле говядины за счет более короткого производственного цикла»,

    - говорит Юрова.

    Основные экспортные поставки мяса идут в Китай, при этом в пищевых привычках этой страны есть позиции, невостребованные на домашнем рынке, например, свиные уши, куриные лапки.

    Прямой вклад мясной отрасли в ВВП России можно оценить в 1-2%, однако ее роль в продовольственной безопасности страны значительно выше, говорит Алла Юрова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА.

    Как России удалось достичь такое продовольственной безопасности по мясу? «Основную роль сыграли многолетние инвестиции в современные свинокомплексы, птицефабрики и переработку, подкрепленные господдержкой. Льготные кредиты предусмотрены как на строительство и модернизацию, так и на закупку кормов и кормовых добавок. Собственная зерновая база обеспечивает отрасль основным сырьем для кормов», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

    Юрова отмечает также внедрение инновационных технологий участниками рынка, например, роботизированных линий убоя, геномной селекции. В итоге когда в 2024 году Китай пустил российскую свинину на свой рынок, самообеспеченность мясом в целом уже была достигнута, замечает Чернов.

    Собственно уже построенные промышленные мощности и постоянный внутренний спрос помогают удерживать успех четыре года подряд. Терновский отмечает также доступную стоимость кормов, в том числе за счет ограничения экспорта зерна, импорт технологий животноводства мирового уровня и защиту рынка от дешевого импорта в годы бурного развития отрасли.

    Для дальнейшего роста отрасли нужно, во-первых, расширять рынки сбыта, во-вторых, снижать себестоимость, говорит Чернов. 

    Российское мясо экспортирует в 100 стран мира, и это приносит в том числе доходы России и бюджету. «Основные экспортные поставки мяса идут в Китай, при этом в пищевых привычках этой страны есть позиции, невостребованные на домашнем рынке, например, свиные уши, куриные лапки», - говорит Юрова.

    По оценке «Агроэкспорта», экспорт мяса и пищевых субпродуктов в 2025 году принес почти 2,2 млрд долларов, что на 21% больше год к году. Особенно выросла выручка от свинины, на 41% до 943 млн долларов на фоне увеличения объемов экспорта в Китай после снятия карантинных ограничений.

    «Но значение для всей отрасли гораздо шире экспортных поступлений, ведь мясная отрасль обеспечивает и внутренний рынок, и создает спрос на российские корма, спрос на переработку, упаковку и перевозки»,

    - говорит Чернов.

    Для снижения себестоимости производства нужно улучшить селекцию, уменьшить расходы кормов на килограмм привеса и потерь поголовья скота, а в продажах необходимо развивать переработку и поставки халяльной продукции и субпродуктов, востребованных за рубежом, говорит эксперт.

    Доля мяса в экспорте страны пока незначительна, однако имеет потенциал к росту на фоне развития сотрудничества с азиатскими странами и стремлением крупнейших российских агропромышленных компаний расширить рынки сбыта, считает Чернов.

    Еще одна точка роста - это внутренний рынок. «Потребление мяса на внутреннем рынке еще не достигло мировых рекордов и потенциально может вырасти еще на 20-30%, однако платежеспособный спрос приблизился к насыщению», - говорит Юрова.

    Однако из проблем игроков на мясном рынке - это высокая долговая нагрузка. «Инвестиции, затраченные на повышение технологичности производства и его расширение, были профинансированы кредитами, которые выдавались под льготные ставки, но их все равно нужно возвращать. В результате долговая нагрузка отрасли находится на ощутимом уровне. Давление на финансовый результат оказывает также рост расходов на логистику и корма», - отмечает Алла Юрова.

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