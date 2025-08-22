  • Новость часаВенгрия и Словакия призвали ЕК остановить удары Украины по «Дружбе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    ИИ-агенты и боты начали вытеснять людей из интернета
    Вассерман призвал исключить в домашних заданиях возможность решения с помощью ИИ
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»
    Появилось фото задержанного за теракты на «Северных потоках» украинца
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 12:00 • Экономика

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн.

    В 2025 году поставки любого российского мяса за рубеж растут, но самые высокие темпы роста показывает свинина. Ее экспорт в этом году уже вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, а в деньгах и вовсе на 75%, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «То есть мы поставляем более дорогую свинину по более высоким ценам, это касается и субпродуктов», – добавил он.

    Только в июле и только в Китай Россия экспортировала продукции свиноводства больше чем на 12 млн долларов. Это почти на треть превысило результат за аналогичный период прошлого года.

    Такой рывок в отрасли Россия смогла достичь благодаря долгосрочной политике за последние полтора десятилетия.

    Государство стало активно поддерживать свиноводство через льготные кредиты, субсидии и программы развития еще с 2005 года. Тогда же с 2005–2006 годов началось строительство крупных свинокомплексов с акцентом на биобезопасность и эффективность, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Субсидии на развитие производства, ограничения на импорт привели к двукратному падению импорта в 2014 году и последующему его сокращению до очень малых величин в 2018-2020 годах. С этого же времени начал развиваться экспорт свинины, так как внутренний рынок стал насыщен», – говорит Денис Терновский, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Президентской академии.

    Государство продолжало поддерживать отрасль. В 2018 году, например, ведущие компании получили инвестиционные кредиты на сумму около 250 млрд рублей, что позволило расширить производство и модернизировать инфраструктуру до 2025 года, а программы Минсельхоза, включая развитие племенного свиноводства, способствовали улучшению генетики и качества продукции, говорит Чернов.

    «Крупные агрохолдинги и вертикально интегрированные компании реализовали проекты по строительству мощных свинокомплексов, а также инвестировали средства не только в производство, но и в создание собственной генетической базы, производство кормов, логистику и переработку, что позволило контролировать всю цепочку добавленной стоимости и снижать издержки. Россия не только полностью обеспечила себя свининой, но и превратилась из импортера в крупного экспортера»,

    – отмечает Светлана Ильяшенко, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

    В итоге уже в 2018 году Россия смогла полностью обеспечить себя свининой, так как производство превысило внутренний спрос в 3,74 млн тонн. «К 2020 году импорт свинины практически обнулился, а в 2025 году он остается минимальным, что подтверждает устойчивость внутреннего рынка», – говорит Чернов.

    Собственно, как только отечественный рынок оказался насыщен, Россия стала экспортировать свинину. В 2021 году экспорт составил 187 тыс. тонн на 390 млн долларов, а в 2024 году достиг 300 тыс. тонн – на 610 млн долларов.

    «Однако путь к экспортному успеху был тернистым. Экспортные поставки начали расти с 2017 года, когда Россия обеспечила внутренний спрос и начала искать внешние рынки. Основными направлениями стали страны ЕАЭС, Вьетнам и Гонконг. Российская свинина сталкивалась с высокой конкуренцией со стороны США, ЕС и Бразилии, которые доминировали на азиатских рынках. Вспышки АЧС с 2008 года привели к запретам на экспорт в Китай и другие страны, так как Китай не признавал принцип регионализации (разрешение экспорта из зон, свободных от АЧС). Для выхода на рынки, в том числе китайский, российским компаниям пришлось адаптироваться к строгим требованиям по безопасности и качеству продукции», – говорит Чернов.

    Собственно, прорывным стал 2023 год, когда Китай осенью снял ограничения на поставки российской свинины, действовавшие аж с 2008 года из-за АЧС. «После 15 лет переговоров, усилий Минсельхоза, Россельхознадзора и бизнеса, Китай признал регионы России, свободные от АЧС, безопасными для экспорта. Это стало ключевым катализатором роста экспорта в 2024–2025 годах», – говорит Владимир Чернов.

    Поставки в Китай стартовали весной 2024 года. В прошлом году Россия экспортировала в Китай 39 тыс. тонн продукции (21,2 тыс. тонн свинины и 17,9 тыс. тонн субпродуктов), а в июле 2025 года поставки выросли почти на 30% по сравнению с июлем 2024 года, достигнув 12,4 млн долларов.

    Интересно, что китайцы прямо кинулись скупать российскую свинину, которая стала вытеснять традиционных лидеров. «Россия заняла 4-е место среди поставщиков свинины в Китай в июле 2025 года, поднявшись с 5-го места в июне. Исторически около половины импорта свинины в Китай приходилось на страны ЕС и главным образом Испанию, Данию, Нидерланды и Францию. Однако в ответ на введение ЕС пошлин на китайские электромобили, Китай инициировал антидемпинговое расследование против свинины из этих стран. Эти страны российская свинина и потеснила на китайском рынке», – говорит Владимир Чернов.

    Таким образом, российская свинина помогает Китаю снижать зависимость от ЕС и не бояться жестко отвечать европейцам на их торговые войны. Та же история и с США: Китай снижает зависимость от американской свинины. Иметь дело с российской свининой оказалось не только выгодным, но еще и важным с точки зрения национальной продовольственной безопасности КНР.

    Для российских экспортеров свинины китайский рынок – это просто золотая жила. «Во-первых, свинина – это основа китайской кухни, она занимает около 60% в структуре потребления мяса. Во-вторых, Китай традиционно закупает не только мясо, но и субпродукты (уши, хвосты, желудки и т. д.), которые имеют высокую стоимость на внутреннем рынке, но менее востребованы в России. Это позволяет нашим экспортерам получать максимальную выгоду с каждой туши. Во-третьих, Россия поставляет продукцию глубокой переработки и премиальные отруба, которые имеют более высокую цену», – говорит Светлана Ильяшенко.

    Также в пользу российского импорта играет географическая близость Дальнего Востока и Сибири, а также наличие железнодорожного сообщения, что делает поставки из России быстрыми и более рентабельными по сравнению с морскими перевозками из Бразилии или США, добавляет эксперт.

    Более того, в последние годы нашему свиноводству оказывают поддержку экспортные пошлины на зерно – из-за них корма для отечественных животноводов обходятся дешевле, чем для их конкурентов из других стран, замечает Терновский.

    Нынешние успехи свиноводов не последние. Потенциал для роста экспорта нашей свинины остается ее на 5-10 лет вперед. «Ожидается, что в 2025 году еще пять-шесть российских компаний получат допуск к экспорту в Китай, что увеличит поставки. Прогноз экспорта в Китай подразумевает до 100 тыс. тонн в 2026 году. Поставки во Вьетнам уже растут, и этот рынок может стать вторым по значимости после Китая. Такие страны, как Филиппины, Таиланд и Индонезия, представляют потенциал благодаря высокому спросу на свинину», – заключает Чернов из Freedom Finance Global.

    Главное
    Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения
    Россию обвинили в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов
    Британия закупила шесть комплексов ПВО европейского производства
    Политолог объяснил создание Норвегией новой военной бригады на границе с Россией
    Украина через дипмиссии поставила оружие террористам в Африку
    В Грузии разгорелся скандал из-за публикации NYT о российских военных в Гори
    Эксперты поддержали идею введения детских SIM-карт с фильтрацией трафика

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

    В Брянской области частично ликвидирована, частично поймана украинская ДРГ под названием «Бобры». Ее задачей было осуществление громких терактов, однако обезвреженные диверсанты не выглядят профессионалами своего дела, несмотря на западное «образование»: их обучали в странах НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации