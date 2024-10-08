Россия совершила революцию в животноводстве

Как России удалось за 20 лет добиться выдающихся успехов в животноводстве

Tекст: Ольга Самофалова

России удалось добиться четвертого места среди крупнейших мировых производителей мяса. Об этом недавно заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

По данным Национальной мясной ассоциации, импорт мяса и мясопродуктов всего с 2003 до 2023 года сократился с 2,67 млн тонн до 0,64 млн тонн.

Особое впечатляющих результатов в импортозамещении удалось добиться по мясу птицы и свинины. Импорт мяса в начале нулевых достигал 1,2 млн тонн, а в 2023 году было импортировано всего 230 млн тонн.

«Импорт свинины и свиных субпродуктов, включая шпик, в разные годы достигал от 600 млн тонн до 1250 млн тонн на пике в 2010 году. В этом году импорт свинины будет всего 3 тыс. тонн, а экспорт порядка 300 тыс. тонн. По говядине импорт тоже существенно снизился, но не из-за наших успехов, а из-за изменения в структуре потребления: другие виды мяса стали намного дешевле, чем говядина, и люди стали меньше есть говядину. Импорт в 2003 году достигал 700 тыс. тонн, а в 2023 году снизился до 231 тыс. тонн, а на экспорт в другие страны поставим в этому году примерно 40 тыс. говядины», – говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Как России удалось добиться таких невероятных успехов в животноводстве по мясу птицы и свинине?



Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что после 1990-х к началу 2000-х годов ситуация была тяжелая: 70% потребления обеспечивали импортное мясо бройлера, знаменитые «окорочка Буша». В США был избыток окорочков, так как там любят другие части курицы.

«Первые инвестиции пошли именно в бройлерное производство, потому что это самое доступное и понятное мясо для россиян, нет никаких конфессиональных ограничений по его употреблению, невысокий срок окупаемости из-за быстрого получения из цыпленка куска мяса, в отличие от свиноводства, где сроки длиннее в несколько раз, не говоря уже о крупном рогатом скоте, где еще и капитальные затраты намного больше», – рассказывает Сергей Юшин.

Любопытно, что первыми крупными инвесторами в российское птицеводство стали американские фонды, которые стали активно приходить в Россию после 1998 года.

Важная веха в развитии животноводства – это приход в начале 2000-х годов в министерство сельского хозяйства Алексея Гордеева. «Гордеев обратил внимание, что импортозависимость опасная, и если произойдет условно техногенная катастрофа, болезнь животных, то кушать будет нечего. Во-вторых, было обидно, что Россия, обладая колоссальными территориями для производства кормов, масличных и т. д., так сильно зависит от импортного мяса», – рассказывает Юшин.

Главная проблема, по его словам, была в низкой и часто отрицательной доходности производства, и Гордеев поставил задачу обеспечить рентабельность. И в 2005 году были введены таможенно-тарифные меры регулирования – на импорт мяса были введены квоты, а сверх квоты были установлены высокие пошлины. Это привело к росту цен на мясо и доходов российских предприятий. Такими же мерами в свое время Европа поднимала свое животноводство после Второй мировой войны, напоминает собеседник.

Примерно с 2005 года благодаря пошлинам появилась вторая отрасль, которая стала интересна инвесторам, – это свиноводство.

«В становлении современного свиноводства в России тоже приняли участие много зарубежных компаний, прежде всего немецких, датских и французских. Они не только сами строили свои свинокомплексы, но и предоставляли экспертизу, технологическое оборудование, программы выращивания племенного материала, генетического материала и так далее»,

– говорит Юшин.

Второй важный этап – это реализация в 2006-2007 годах Национального проекта развития АПК, где впервые государство предоставило льготные кредиты для животноводства. Поддержка государства и дешевые деньги сделали свое дело – банки стали охотнее выдавать кредиты компаниям для строительства ферм.

Третий этап – это принятие в 2008 году госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которая действовала четыре года до 2012 года. «Эта программа предусматривала целый ряд мер для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе животноводства. Это строительство новых и модернизация старых мощностей, нулевые ставки при поставках из-за рубежа племенного материала. Тогда было выделено существенное финансирование», – рассказывает собеседник.

В 2012 году Россия вступила в ВТО, и были предусмотрены меры защиты нашего рынка для животноводов. Госпрограмма при этом было продлена до 2020 года.

«Все эти годы в России строились предприятия. Мы плотно работали с передовыми зарубежными компаниями, которые нам поставляли самое лучшее оборудование, самые лучшие технологии, самый лучший племенной материал, консультировали по производству кормов для сельскохозяйственных животных. Генетические компании, лидеры мирового рынка, открывали свои представительства в России и учили наших специалистов. Они провели большую работу по развитию в России селекции. Произошел слом стереотипов, что работа колхозника грязная и для необразованных. В отрасль пришли очень образованные, эрудированные и активные люди. Без этого тоже ничего бы не было», – считает Сергей Юшин.

Еще один фактор, который помог свершиться российскому животноводческому чуду, – это рост доходов населения в нулевые годы, когда вслед за ростом экономики стало расти и потребление мяса.

Потребление мяса за 20 лет в России выросло с 52 кг на душу населения в 2003 году до 80 кг на душу населения в 2023 году, в том числе птицы с 18 кг до 36 кг, свинины с 17 кг до 32 кг, а вот потребление говядины снизилось с 17 кг до 13 кг.

«Несмотря на большие объемы импорта, нам приходилось производить все больше и больше, спрос населения поддерживал хорошие цены, которые позволяли компаниям брать новые кредиты и строить, строить, строить. Мы построили колоссальное количество предприятий, создали более сотни тысяч новых рабочих мест. Развитие животноводства подтолкнуло ускоренное развитие растениеводства, строительство самых передовых комбикормовых предприятий, ветеринарной науки, производства вакцин и т.д.», – рассказывает Юшин.

Понятно, что на этапе становления животноводства в России стоимость мяса искусственно была завышена ограничением импорта.

«Я не скрываю, что на начальном этапе во второй половине нулевых и в первой половине десятых годов россияне переплачивали за мясо по сравнению с мировым рынком. Но цель была поднять рентабельность и наращивать местное производство. Чтобы наступил момент, когда конкуренция на рынке будет настолько жесткой, что мясо станет для нас одним из самых дешевых в мире.

И действительно сегодня товарная свинина стоит дороже только в Бразилии, в Канаде и США, где традиционно были дешевые свиньи, уже дороже, чем у нас. По мясу птицы мы одни из самых последних по цене», – говорит Юшин.

В рамках последнего десятилетия активная работа ведется по открытию экспортных рынков. «Мы вытесняем импорт в конкурентной борьбе, но наш рынок тоже не резиновый, и люди не могут есть бесконечно много мяса, у нас потребление мяса уже выросло до 83 кг на человека, а это уровень богатых стран. Поэтому наш потенциал – наращивание экспорта. Россия на регулярной основе уже поставляет мясо более чем в 60 стран мира», – говорит эксперт.

Экспорт мяса и мясопродуктов за 20 лет вырос просто колоссально – в 22 раза: с 36 тыс. тонн в 2003 году (поставляли в основном в соседние страны СНГ) до 800 тыс. тонн в 2023 году. Другие страны купили в России 343 тыс. тонн мяса птицы, 223 тыс. тонн свинины и 36 тыс. тонн говядины.



Важным шагом стало понимание руководства страны, что развивать экспорт должны первые лица государства, как это делали президенты США, Бразилии, премьер-министр Франции и т. д., отмечает эксперт. В работу включились и параллельные ведомства, и за рубежом Минсельхоз создал сильный аппарат сельхоз-атташе. «Мы видим результат: почти 45 млрд экспорта сельхозпродукции. Кто бы мог поверить в это еще 10 лет назад», – замечает Юшин.

Другое дело, не скрывает эксперт, что текущая ситуация с дорогими деньгами из-за высокой ключевой ставки сильно осложняет ситуацию. «Если быть реалистичными, то отрасль может столкнуться с периодом застоя в инвестициях и прекращением роста. И тогда мы будем проигрывать борьбу за мировые рынки другим странам, где кредиты по-прежнему дешевые. Брать кредиты под 22-23% никто не будет. Само строительство за последние пять лет почти вдвое подорожало. Рабочая сила не только подорожала, но у нас еще и дефицит рабочих рук», – переживет собеседник.

Еще один потенциал для развития животноводства в России кроется в мясе крупного рогатого скота. «Огромных успехов по говядине Россия не добилась, кроме того, что полностью обеспечивает потребности российского рынка в дорогой мраморной говядине, которую раньше ввозили из Америки и Австралии. Потребление этого дорогого мяса выросло за 10 лет в 10 раз. Кроме того, мы его еще и экспортируем. Однако больших инвестиций в говядину не было, за исключением нескольких проектов. Здесь очень долгие сроки окупаемости, не развита инфраструктура крупного рогатого скота, низкая или даже отрицательная рентабельность. Мы видим продолжающееся снижение поголовья крупного рогатого скота. Нам говядины хватает плюс есть импорт, но говядина – это то, где Россия могла бы сделать, хоть и трудный, но следующий шаг. Но на это требуется денег не меньше, чем на другие проекты. Речь о триллионе рублей и сроке 10–20 лет», – заключает собеседник. Говядина в России тоже одна из самых дешевых в мире, и в этом состоит одна из его трагедий, так как низкая цена отпугивает инвесторов и тормозит развитие отрасли.