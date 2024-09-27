Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

Tекст: Ольга Самофалова

Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли и о росте доли рубля во внешнеторговых операциях. За три года – с 2021 по 2023 год – доля рубля в экспортных расчетах увеличилась почти втрое. А в первом полугодии этого года показатель вырос почти до 40%.

«Полагаю, что речь идет о так называемом BRICS Bridge. Это специальная платформа, созданная для международных расчетов, в основном между странами БРИКС, хотя не исключаются и другие страны-партнеры. Минфин России начал работать над этой платформой два года назад», – считает Ильяс Зарипов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Однако официально Минфин России объявил о ней только в июне этого года.

«Концепция новой платформы предполагает использование цифровых финансовых активов (ЦФА), которые выпускают центральные банки, при этом ЦФА будут привязаны к национальным валютам. Таким образом, система позволяет участникам расчетов осуществлять трансграничные платежно-расчетные операции быстро и дешево. Система, безусловно, уникальна, поскольку никто ничего подобного не делал», – говорит Зарипов.

Эксперт очень рассчитывает на успех этой инициативы России. «Страны-партнеры, скорее всего, воспримут инициативу положительно, потому что в BRICS Bridge есть много преимуществ: скорость расчетов, устойчивость, косвенные гарантии со стороны центральных банков, независимость от национальных и мировой банковских систем. Кроме того,

BRICS Bridge будет совместима как с традиционными платежными системами расчетов в режиме реального времени, так и с системами цифровых валют центральных банков. Независимость и даже некая закрытость платежей в рамках системы от мировых рынков обеспечит так необходимую устойчивость от санкционных рисков,

что чрезвычайно важно в условиях текущей геополитической ситуации», – считает Зарипов.

Теперь все зависит от того, как быстро участники БРИКС смогут интегрировать предложенные Россией платежные механизмы в свои платежные системы. «Полагаю, что это не займет много времени, поскольку у стран – основателей БРИКС ЦФА национальных банков уже есть. Вначале начнем работать с теми странами, кто готов морально и технически, а потом, уверен, будут присоединяться и другие страны-участники и государства, пока не входящие в БРИКС», – считает Зарипов.

Однако другие эксперты говорят о том, что есть много сложностей для внедрения BRICS Bridge, поэтому процесс внедрения его может быть долгим. «Этот процесс может потребовать создания соответствующей инфраструктуры, в отдельных случаях – корректировки внутренних законов ряда стран-участниц. При относительно легком и сбалансированном продвижении речь может идти о пяти годах и более», – считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Тема новой платежной системы БРИКС муссируется уже давно и пока она слабо продвинулась в реальной плоскости среди стран блока, поскольку кровно в ней заинтересованы лишь банки России и Ирана, которые находятся под жесткими внешними санкциями. У остальных развивающихся стран нет никаких проблем с осуществлением расчетов в долларах через систему SWIFT. Это удобно, быстро и дешево. Поэтому заново «изобретать велосипед» никто не торопится», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Другой, не менее важный вопрос: под какую платежную единицу будет заточена эта расчетная система? «Все понимают, что даже самые крупные страны БРИКС имеют неконвертируемые валюты: в Китае система двойного юаня, в Индии рупия неконвертируемая, российский рубль уже почти прекратил торговаться на бирже, поскольку находится под санкциями США. Ранее страны-участники уже отказались от создания некой единой валюты стран БРИКС», – отмечает Потавин.

Наконец, многие из государств – участников блока законодательно не готовы к использованию цифровых финансовых активов.

«Для создания самостоятельной системы расчетов в рамках БРИКС нужно избавиться от некоторых ограничений на движение капитала между странами блока.

Прежде всего это относится к мерам валютного контроля, которые есть в России, Китае и Бразилии. Также существуют ограничения на определенные виды операций по счетам граждан за границей, запрет резидентам в Индии получать вклады от нерезидентов и другое. Имеются ограничения на прямое инвестирование. До тех пор, пока нет свободы перемещения капитала между партнерами, невозможно говорить о единой системе расчетов внутри БРИКС», – считает Антонина Левашенко, руководитель центра Россия-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии.

По ее словам, полностью отказаться от привычной западной системы расчетов сегодня нереально. Например, Соединенные Штаты являются одним из крупнейших инвесторов Китая, и наоборот. Аналогично, экономики других стран БРИКС тесно связаны друг с другом и с другими странами через инвестиции. Многие крупные компании мира зарегистрированы в низконалоговых юрисдикциях, где используется стандартная система расчетов, говорит Левашенко.

В итоге сколько уйдет на решение всех проблем и внедрение независимого платежно-расчетного контура в БРИКС – не совсем понятно. Тогда как санкции действуют уже сейчас. Поэтому вполне логично, что Россия ищет другие пути для обхода санкционных ограничений.

Это переход на рубли и юани в международной торговле, заговорили даже о бартерных сделках с Китаем в сельском хозяйстве. Также Россия тестирует цифровой рубль, и законодательно разрешила использовать его в международных расчетах после заключения соответствующих международных договоров. Пока таких договоров, правда, не существует, замечает Антонина Левашенко. В Турции сообщили, что передадут обслуживание сделок с Россией специальной одной кредитной организации.

«Когда страна находится в изоляции от внешних финансовых рынков она ищет пути и способы обхода внешних ограничений. Но при этом издержки ведения бизнеса сильно выросли за последние два года. Даже платежи так называемым дружественным странам в валюте зачастую превращаются в головную боль из-за угрозы применения вторичных санкций», – говорит Потавин.

«Полагаю, что все эти пути временные и создаются до полномасштабного применения международной системы платежей BRICS Bridge. Влияние США хоть и стремительно падает, но пока Соединенные Штаты Америки нельзя списывать со счетов. Но как только BRICS Bridge начнет работать, думаю, что уже не будет стимула придумывать запутанные схемы для расчетов по импортно-экспортным операциям», – заключает Ильяс Зарипов.