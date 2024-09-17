Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

Запрет экспорта никеля, титана и урана из России нанесет Западу серьезный ущерб

Tекст: Ольга Самофалова

Президент Владимир Путин предложил подумать над «определенными ограничениями» поставок никеля, урана и титана для недружественных стран. Однако уточнил, что «не нужно делать себе во вред».

Об осторожном подходе к введению ответных санкций со стороны России заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Рынок достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова. Свято место пусто не бывает. И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти займет другая нефть, и так далее, и тому подобное», – пояснил он.



В качестве ответных санкций со стороны России не случайно названы ограничения именно урана, титана и никеля. Россия в этих сферах имеет огромный вес на мировой арене, а главное – здесь по-прежнему остается зависимость недружественных стран от наших ресурсов.

«Примерно каждая шестая атомная станция в мире обслуживается Россией, в части никеля – на Россию приходится порядка 19% мирового экспорта и около 9% его производства. Что касается титана, то до 2022 года порядка четверти мировых поставок приходилось на российскую компанию «ВСМПО-Ависма». И Россия до сих пор так или иначе поставляет эти ресурсы недружественным странам, хотя и в меньшем объеме», – говорит Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Какие предприятия Запада нуждаются в нашем никеле? И к чему приведет история, если Россия сама запретит поставки никеля в недружественные страны, в частности в Евросоюз?

«Никель традиционно экспортируется в Европейский союз и Китай, где его используют в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов. Металлургическая отрасль активно применяет никель для создания устойчивых к коррозии стальных сплавов. Кроме того, никель играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей и электроники. Например, в 2023 году мировое производство никеля составило около 2,7 млн тонн, и значительная часть этого объема пришлась на Китай, который является крупнейшим потребителем этого металла», – рассказывает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

США и Великобритания ввели запрет на покупку российского никеля этой весной. Однако Евросоюз от таких санкций пока отказался.

«Россия остается в числе лидеров по добыче никеля и занимает четвертое место по его производству: объем производства в России в 2022 году составил 220 тыс. тонн, в 2023 году – 218,9 тыс. тонн. Основными направлениями поставок российской никелевой продукции являлись Китай и Нидерланды, где расположен склад Лондонской биржи металлов (LME). Именно сюда поступала большая часть российской никелевой продукции до введения апрельских ограничений в 2024 году», – говорит Гасан Рамазанов, эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской академии.

Поставки никеля в ЕС сохраняются, хотя и снижаются в основном из-за возросших цен. В первом полугодии 2024 года больше всего никеля из европейских стран купили Финляндия и Эстония, согласно данным платформы ООН Comtrade. Доля российского никеля в финском никеле составила более 88%, или 336 млн долларов, в эстонском импорте – 44%, или 1,5 млн долларов. Заметную долю в покупках этого металла также заняли Чехия, Германия и Болгария.

«Для ряда стран ЕС Россия остается главным поставщиком никеля. При этом для Финляндии характерен реэкспорт никеля, в том числе в другие страны ЕС. Именно Финляндия экспортирует больше всего никеля из России, потому что медно-никелевые месторождения находятся близко к границе двух стран. При общем импорте Финляндией никеля и изделий из него на 1,9 млрд долларов, ее экспорт составляет более 1 млрд долларов. Финляндия экспортирует никель, как ни странно, в Китай, а также в Норвегию, Францию, Японию и Канаду. А там предприятия используют уже его по назначению – делают сталь более стойкой к коррозии, используют в производстве оборудования и другое», – рассказывает Бондаренко.

Если Россия запретит поставки своего никеля в ЕС, то это определенно приведет к росту мировых цен на металлы. «Это может существенно повысить цены на никель, в особенности в случае перекупки российского никеля через третьи страны», – указывает Рамазанов. Такие санкции, конечно, нанесут очередной удар по европейской промышленности, которая ранее уже не справилась с вынужденным отказом ЕС от дешевой энергии из России.

Для «Норникеля» рост цен в какой-то мере может компенсировать уменьшение объемов экспорта. Одновременно с этим Россия сможет перенаправить часть экспорта на азиатские рынки.

В целом для России запрет на экспорт никеля может иметь даже положительный эффект. «Внутри страны никель может способствовать развитию собственной промышленности по производству аккумуляторов и нержавеющей стали. Это позволит уменьшить зависимость от импортных материалов и технологий, стимулируя экономический рост и создание рабочих мест», – считает Ярослав Кабаков.



Что касается титана, то западные авиастроительные корпорации до начала СВО сильно зависели от российского производителя – «ВСМПО-Ависма». По данным самой компании, она обеспечивала 65% потребностей Airbus в титане, до 35% потребностей Boeing и 100% – бразильского Embraer. Плюс еще 20% потребностей британского производителя авиадвигателей Rolls-Royce и 50% – французского Safran.

Конечно, все они в 2022 году заявили о планах отказаться от российского титана. Но на практике сделать это оказалось не так реально.

«Если американский Boeing формально отказался от титана из России, то европейский Airbus не смог. Европейская компания настолько зависит от импорта российского титана, что Франция получает послабления от санкций Канады в отношении «ВСМПО-Ависма», хотя поставки сократились», – отмечает Ксения Бондаренко.

Поставки в Евросоюз (ЕС) в 2023 году российского титана снизились на 20% к 2022 году – до 6410 тонн (данные Евростата).

«Однако крупнейшие европейские аэрокосмические компании Airbus, Safran и Rolls-Royce продолжают импортировать российский титан. Некоторые из них даже увеличили импорт, несмотря на публичные заявления о сокращении связей»,

– говорит Рамазанов. Так, Франция, где находится основное производство Airbus, нарастила поставки из России на 72% – до 1929 тонн, а Эстония – на 5%, до 369 тонн.

«Данные российской таможни показывают, что крупнейшими покупателями являются Франция, Китай и Германия, но и Соединенные Штаты тоже по-прежнему закупают российский титан», – добавляет Рамазанов.

«Титан необходим для аэрокосмической и оборонной промышленности, в медицине – для изготовления протезов. Благодаря своей прочности и легкости, титан нашел широкое применение в производстве спортивного инвентаря и высококачественного оборудования. В 2022 году мировой рынок титана оценивался в 4,5 млрд долларов и продолжает расти. Основной экспорт титана идет в США, Японию и страны Европейского союза», – рассказывает Кабаков.

Запрет поставок российского титана в ЕС ударит по европейскому авиастроению. Как минимум сделает металл более дорогим и более труднодоступным. Стоимость титана сейчас уже немаленькая. Учитывая, что западные авиастроители уже никак не взаимодействуют с Россией, то такие контрсанкции не сильно затронут нашу экономику.

А если учесть тот факт, что у России имеются колоссальные планы по строительству собственных самолетов для полной замены «Боингов» и «Аэрбасов», то титан нужен нам самим, и в куда больших объемах, чем сейчас. До 2030 года Россия планирует произвести более 1000 отечественных самолетов. Внутреннее потребление титана в самой России уже растет.

«Внутри России титан может способствовать укреплению внутренней оборонной промышленности и аэрокосмического сектора. А также развитию производства медицинского оборудования, включая протезы и имплантаты, что позволит улучшить качество медицинских услуг и стимулировать научные исследования в области биоматериалов», - говорит Кабаков.

Интересная ситуация сложилась и с ураном. В мае 2024 года США ввели запрет на импорт низкообогащенного урана из России аж до 2040 года. Но хитрость состоит в том, что, по сути, американцы сделали исключение вплоть до 2028 года.

На практике США просто не в состоянии сейчас отказаться от российского сырья. По данным Минэнерго США, Росатом поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для ядерного топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает его иностранным поставщиком номер один для Штатов.

В свое время Штаты вместе с СССР были одними из мировых лидеров по добыче урана. В отличие от России, которая стала мировым лидером в атомной отрасли, США теперь не входят даже в топ-15 крупнейших производителей урана, и все сырье – импортное.

«Когда речь идет о сокращении поставок урана, то имеется в виду сокращение объема услуг по его обогащению. На нашу страну приходится более половины мировых мощностей по обогащению урана, Россия является самым крупным поставщиком этих услуг. Примечательно, что по прогнозам Enrichment Market Outlook, к 2035 году Россия будет обеспечивать до 30% мировых поставок обогащенного урана», - говорит Рамазанов.

«Россия входит в тройку лидеров импортеров урана на американский рынок. Цены на само топливо и его обработку уже поднялись более чем на 40% от начала года из-за санкций против России. Если Россия введет со своей стороны запрет на экспорт урана и других редкоземельных видов металлов, то в первую очередь данный шаг расшатает рынки и выведет инфляцию на новый уровень», - говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. Она добавляет, что не стоит забывать и о партнерах России по БРИКС, которые могут поддержать российскую инициативу по введению ограничительных мер на поставки редких ресурсов. В этом случае совместный запрет может создать глобальный дефицит на рынках редкоземельных металлов, говорит Скрыль.