Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций

Объединение платежных систем стран БРИКС станет ударом по США

Tекст: Ольга Самофалова

Поступило предложение объединить национальные платежные системы стран БРИКС. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани предложил это сделать по примеру объединения российской системы «Мир» с иранской системой Shetab. Россия согласилась с этим предложением, переговоры продолжаются, отметил Канани в эфире телеканала IRIB.

Иран и Россия уже объединили свои национальные платежные системы «Мир» и Shetab через свои центральные банки и создали условия для взаиморасчетов в нацвалютах. Об этом было заявлено на выходных. Стороны также подписали соглашение о предоставлении компаниям ликвидности в нацвалютах.

С 22 августа иранцы смогут снимать рубли с карт Shetab во всех российских банкоматах и оплачивать покупки в российских магазинах, а россияне, со своей стороны, смогут пользоваться картами «Мир» в Иране. Россия и Иран работали над проектом два года и теперь его завершили. Этот опыт может стать примером для других стран.

Помимо России, карты «Мир» сейчас принимают только четыре страны: Белоруссия, Куба, Абхазия и Южная Осетия. Теперь их число пополнилось Ираном. На подходе и другие страны.

Этот финансовый вопрос будет обсуждаться также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе его визита в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Они затронут в том числе вопрос перевода денег между двумя странами и использования национальных банковских карт, сообщило издание The Economic Times. Почти 60% торговли между Индией и Россией проходит в нацвалютах, поэтому необходим механизм быстрых платежей.

В БРИКС входит, кроме Индии, еще один крупнейший торговый партнер России – Китай. Кроме того, в БРИКС намерена вступить Турция – тоже важный торговый партнер России.

«Для России важно объединять платежные системы с аналогичными национальными системами других стран с тех пор, как против платежной системы «Мир» страны Запада ввели ограничения, фактически запретив остальным странам мира принимать карты «Мир» под угрозой вторичных санкций. При этом Visa и Mastercard ушли из России, и нигде, кроме российского внутреннего рынка, эти карты, выпущенные российскими банками, больше не принимаются», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Какие выгоды принесет объединение системы «Мир» с национальными платежными системами дружественных стран, в том числе стран БРИКС?

«Это позволит российским держателям карт «Мир» преодолеть изоляцию и спокойно ездить с картами «Мир» в страны – партнеры российской платежной системы, где они будут приниматься в любых банкоматах

(кроме, наверное, филиалов банков недружественных РФ стран), и где ими можно будет расплачиваться в магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и т. д.», – указывает Мильчакова.

«Основной плюс – это возможность осуществлять со странами БРИКС расчеты в национальных валютах и снизить зависимость от мировых платежных систем. Соответственно, это облегчит взаимодействие между экспортерами и импортерами, упростив платежные операции. Однако это только в теории», – говорит Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

«Объединение национальных платежных систем стран БРИКС будет способствовать ускорению и облегчению торговли, снижению зависимости от иностранных валют и банковских комиссий при проведении международных транзакций, а также повышению прозрачности и надежности финансовых операций, что может способствовать росту объемов импорта и экспорта», – отмечает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Договориться об этом с Индией очень важно. «Учитывая очень быстро растущие объемы взаимной торговли, Индия становится одним из крупнейших торговых партнеров России. Значит, все больше бизнесменов из Индии будут приезжать в Россию и все больше российских бизнесменов – в Индию, не говоря уже о том, что у Индии и России быстро растет взаимный туристический поток. Индия наверняка может согласиться на такой проект в интересах местного бизнеса и развития туризма с Россией», – считает Мильчакова.

«В контексте потенциального увеличения экспорта нефти в Индию объединение платежных систем может способствовать увеличению объемов сделок и уменьшению финансовых барьеров», – говорит Перепелица.

В 2022 году Индия начала чуть ли не впервые покупать российскую нефть и очень быстро «забрала» себе большую часть тех объемов, которые ранее поставлялись на европейский рынок. Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, доставляемой морем и по трубопроводам. А Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой именно по морю. Интерес Индии понятен: на индийском побережье в свое время были построены нефтеперерабатывающие заводы специально для того, чтобы покупать на рынке сырую нефть, перерабатывать ее и тут же продавать на экспорт. Индия, таким образом, стала крупным поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок. Когда на рынке появилась российская нефть, которую можно купить с дисконтом, индусы сразу ухватились за эту «золотую жилу». Ведь теперь они могут покупать нефть по более низкой цене, чем на рынке, но продавать сделанные из нее нефтепродукты по вполне себе рыночным ценам, причем той же Европе. Это приносит индийскому бизнесу дополнительную маржу.

В июне 2024 года поставки российский нефти сорта Urals в Индию побили исторический рекорд и достигли 1,6 млн баррелей в сутки. Это на 13% выше, чем в июне 2023 года, и на 2,2% выше, чем в мае 2024 года, когда был установлен предыдущий рекорд

(данные Kpler). Однако Индия покупает у России не только нефть Urals, но и дальневосточные сорта нефти – ВСТО и Sokol. В итоге общий объем поставок нефти из России в Индию составил 2,13 млн баррелей в сутки. Это второй по величине результат за всю историю.

«Что касается Китая, то здесь вопрос в том, с какой платежной системой будет объединяться «Мир». Дело в том, что китайская Union Pay уже давно перестала быть исключительно национальной и стала одной из крупных международных платежных систем, которой пользуются в том числе и в странах «Большой семерки». Поэтому если она объединится с системой «Мир», ей угрожают санкции. Поэтому «Мир» в будущем может объединиться с какой-то другой китайской платежной системой, которая является чисто национальной», – говорит Мильчакова.

Если «Мир» объединится в итоге с китайской платежной системой, то это может стать сенсацией, в том числе с геополитической точки зрения.

«Это был бы прорыв в отношениях с Пекином и вместе с тем удар для США. Но КНР действует очень осторожно и исключительно в своих интересах.

Если, по мнению Пекина, вреда будет больше, чем пользы, то республика не будет торопиться с объединением систем», – говорит Анна Кокорева.

Что касается Турции, то если она вступит в БРИКС, то вероятность объединения турецкой национальной платежной системы и системы «Мир» значительно повысится, отмечает Мильчакова. Впрочем, власти двух стран уже вне рамок БРИКС два года обсуждают возможность создания двусторонней платежной системы для российских и турецких туристов. Не исключено, что прорыв с турками по этому вопросу случится раньше, чем сама Турция станет членом БРИКС.

«В обозримом будущем шансы на воплощение идеи объединения платежных систем стран БРИКС высоки, но необходимо учитывать разнообразные факторы и интересы различных участников этого процесса. Процесс объединения национальных платежных систем требует значительных усилий и времени на согласование правил и протоколов, согласования различных финансовых систем, законодательства и технических аспектов», – отмечает Перепелица.

Основной сдерживающий фактор – это геополитика, вероятность конфронтации с США и попадание под санкции. Страны, которые пойдут на объединение платежных систем с Россией, несут большие геополитические риски. Поэтому вряд ли процесс объединения будет быстрым, но необходимость альтернативы мировым общепринятым аналогам давно назрела», – заключает Кокорева.