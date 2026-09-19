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Обломки БПЛА упали на территории частных домов в Краснодарском крае
В станице Анастасиевской упавшие обломки БПЛА нанесли повреждения остеклению и кровле нескольких частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«В станице Анастасиевская Славянского района обломки БПЛА упали на территорию пяти частных домов», – сообщил оперштаб в «Максе».
Уточняется, что пострадавших среди мирного населения нет. В результате падения фрагментов частично повреждены остекление, облицовка зданий, заборы и теплица. На месте инцидента продолжают работу оперативные и специальные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне фрагменты дронов повредили школьный спортзал и жилые дома в Краснодарском крае.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами России.
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