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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    19 сентября 2026, 22:10 • Новости дня

    Обломки БПЛА упали на территории частных домов в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Анастасиевской упавшие обломки БПЛА нанесли повреждения остеклению и кровле нескольких частных домов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

    «В станице Анастасиевская Славянского района обломки БПЛА упали на территорию пяти частных домов», – сообщил оперштаб в «Максе».

    Уточняется, что пострадавших среди мирного населения нет. В результате падения фрагментов частично повреждены остекление, облицовка зданий, заборы и теплица. На месте инцидента продолжают работу оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне фрагменты дронов повредили школьный спортзал и жилые дома в Краснодарском крае.

    Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 12 регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    19 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки за минувшие сутки освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

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    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова

    Депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов) о ежемесячных потерях в 30 тыс. солдат свидетельствует о критическом положении украинской армии.

    Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) о ежемесячных потерях в 30 тыс. человек обнажили катастрофическое положение армии, заявил польский депутат Анджей Запаловский.

    Эксперт считает, что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова свидетельствуют о критической ситуации в украинских войсках, передает РИА «Новости».

    «Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет – убитыми и ранеными – 30 тыс. солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сел и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали. Если на фронт будут отправлять таких «мотивированных» солдат, то при первой же возможности они поднимут белый флаг», – заявил политик в интервью изданию Do Rzeczy.

    В августе Буданов сообщил о необходимости призывать не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Как отмечало издание The Telegraph, эти данные могут указывать на то, что реальные потери украинской армии значительно превышают официальные цифры.

    Украинские власти сталкиваются с острым дефицитом личного состава, а жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство. Мужчины призывного возраста пытаются избежать службы, уезжая из страны или скрываясь от военкоматов.

    Ранее британское издание The Telegraph указало на сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины.

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал рост социального напряжения из-за призыва граждан в армию.

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинских войск.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    19 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Николай Азаров считает недавние заявления Владимира Зеленского о прекращении огня попыткой подготовить общество к подписанию невыгодного мирного соглашения.

    По словам Азарова, недавние высказывания главы киевского режима свидетельствуют о скором завершении конфликта. В интервью телеканалу CBC News Владимир Зеленский назвал возможное прекращение боевых действий главной победой, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина не могла выиграть эту войну с самого начала, это было всем абсолютно очевидно», – написал Николай Азаров в своем Telegram-канале. Политик добавил, что киевские власти осознавали неизбежность такого исхода, однако продолжали боевые действия ради получения западного финансирования.

    По мнению бывшего премьера, сейчас началась активная стадия подготовки к заключению мирного соглашения. При этом руководству страны будет крайне сложно объяснить гражданам причины согласия на жесткие условия договора.

    В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что требования для остановки конфликта были выдвинуты два года назад. По его словам, боевые действия могут прекратиться моментально при согласии Киева.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность военной победы над Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    В феврале политик понадеялся на завершение украинского конфликта до начала 2027 года.

    Прошлым летом украинский лидер назвал нынешнюю линию фронта лучшей отправной точкой для мирных переговоров.

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    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

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    19 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Рожин: Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на переправу через реку Днестр в населенном пункте Маяки, применив крылатые ракеты и авиабомбы, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    По словам Рожина, для поражения стратегически важного объекта в Одесской области использовалось около 15 крылатых ракет S8000 «Бандероль». Кроме того, в ходе налета применялись пять планирующих авиабомб, сообщил Рожин в Max со ссылкой на данные противника.

    Рожин отметил, что точная информация о последствиях массированной атаки пока отсутствует. «Степень разрушения или повреждения моста неизвестна», – сообщил специалист.

    В августе массированный удар перекрыл автомобильный мост в Маяках.

    Российские войска систематически бьют по переправам через Днестр.

    Минувшей ночью военные уничтожили понтонную переправу для транзита грузов из Румынии.

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    19 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии

    Эксперт Джон Миршаймер заявил о критических проблемах со снабжением ВСУ

    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии
    @ Anatolii Lysianskyi/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска изолируют ВСУ от сетей снабжения, и решить эту проблему Украина не в состоянии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

    Вооруженные силы России успешно изолируют украинские подразделения от линий снабжения, передает РИА «Новости». По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Киев не способен справиться с возникшими трудностями на фронте.

    «Из-за блокировки украинских портов на Черном море Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через эти порты она получала большое количество военной техники. Так что поставки на Украину военных материалов существенно сократились», – отметил американский эксперт. Он добавил, что российские военные уничтожают логистику в тылу противника, лишая его необходимых ресурсов.

    Аналитик также выразил уверенность в неизбежном поражении киевского режима. Он подчеркнул, что украинская армия не сможет изменить ситуацию на поле боя и остановить продвижение российских войск.

    В ответ на удары по мирным жителям Вооруженные силы России наносят точечные удары по командным пунктам и оборонным предприятиям. В Министерстве обороны напомнили, что для этих целей применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие.

    Только за минувшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов. Потери украинской стороны за этот период составили до 9325 военнослужащих и 56 боевых бронированных машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отсекают Украину от черноморской акватории.

    Удары Вооруженных сил России направлены на уничтожение всей логистической схемы противника.

    В результате успешных действий армии республика полностью лишилась выхода к морю.

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    19 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки

    ВС России применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки

    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики группировки «Центр» применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки, застав противника врасплох скоординированными ударами с земли и воздуха, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска группировки «Центр» при освобождении Гулево и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений, передает РИА «Новости». Противник не знал, откуда идет огонь.

    «В ходе освобождения двух населенных пунктов командирами 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки были разработаны нестандартные сценарии действия штурмовых подразделений», – говорится в сообщении военного ведомства.

    При помощи расчетов беспилотных систем и артиллерии штурмовики уничтожили огневые точки и пункты наблюдения на подходе к селам. Затем с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины и зачистили оба населенных пункта.

    Давление на боевиков велось с земли и с воздуха, что не позволяло им понять направление удара. Освобождение сел позволило улучшить положение на линии соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на добропольском направлении.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой народной республике.

    Бойцы группировки «Север» провели полную зачистку Малой Волчьей от остатков сил противника.

    До этого Вооруженные силы России нанесли удары по окруженным украинским формированиям в Харьковской области.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники успешно атаковали три логистических центра противника в Одесской и Харьковской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли удары по трем логистическим центрам Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Цели располагались в Одесской и Харьковской областях.

    Атаки были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

    В Одесской области поражены объекты в населенных пунктах Дачное и Усатово. В Харьковской области удар пришелся по логистическому узлу в Коммунаре.

    Ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области.

    В начале сентября дроны «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в Киеве и Запорожье.

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    19 сентября 2026, 09:00 • Новости дня
    Российские беспилотники атаковали логистические центры и суда на Украине

    Российские войска нанесли удары по логистике и судам обеспечения ВСУ

    Российские беспилотники атаковали логистические центры и суда на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием беспилотников по логистическим центрам, портам и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Также атаке подверглись объекты транспортной инфраструктуры.

    В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», расположенный в 41 километре к западу от Киева. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

    В Одесской области удару подверглась понтонная переправа через реку Днестр, которая служила для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск было поражено судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, на переходе морем были атакованы два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября российские военные атаковали беспилотниками два сухогруза с военным имуществом для украинской армии. В начале месяца Вооруженные силы России нанесли удары по четырем судам в портах Черноморск и Одесса. Днем ранее высокоточное оружие поразило логистический центр в Киевской области.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны сообщило о поражении танкера с горючим для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, работающим на украинскую армию, продолжаются, сообщило Министерство обороны.

    В результате точного попадания в порту Черноморск Одесской области было поражено судно типа «танкер». Известно, что корабль доставил партию горюче-смазочных материалов, предназначенных для снабжения украинских войск.

    Операторы российских беспилотников атаковали сухогруз и танкер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия России поразила крупный контейнеровоз с военными грузами в Черноморске.

    Вооруженные силы также нанесли ночные удары по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили около 20 дронов, пытавшихся атаковать Ростовскую и Тульскую области, сообщили главы этих регионов Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле в данный момент не поступала и будет дополнительно уточняться.

    Кроме того, еще 11 украинских дронов были успешно ликвидированы в небе над Тульской областью, сообщил в «Максе» Миляев. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Накануне силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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