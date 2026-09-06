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    Подавление Starlink становится достижимой задачей
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    Частная ракета из Европы впервые в истории достигла орбиты
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину
    Алиев посетил испытания боевых морских дронов
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    В Москве прошел крестный ход с мощами Дмитрия Донского
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    12 комментариев
    6 сентября 2026, 17:50 • Новости дня

    Российские военные уничтожили два логистических центра в Одесской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра в Одесской области, успешно скорректировав траекторию перед атакой, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали два логистических центра противника в районах Николаева и Дачного в Одесской области, передает ТАСС. Министерство обороны опубликовало кадры успешного поражения целей.

    «Нанесен удар с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по двум логистическим центрам противника в районах Николаева и Дачного (акционерное товарищество «Одесса-22») Одесской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», – говорится в сообщении военного ведомства.

    В министерстве уточнили, что дрон «Герань-4 Сикер» оснащен современной электронно-оптической системой наведения. Это позволяет беспилотнику самостоятельно корректировать траекторию полета перед ударом по цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное.

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Одесской и Николаевской областях.

    Ранее расчеты реактивных аппаратов «Герань-4 Сикер» поразили два сухогруза в порту Николаева.

    6 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками

    Ушаков: Спецпосланникам были даны четкие оценки по ситуации на СВО

    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения СВО, заявил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров.

    «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчёркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Помощник президента отметил подготовку Уиткоффа и Кушнера к украинскому вопросу и поискам его разрешения.

    «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчёт возможных путей урегулирования», – сообщил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    Комментарии (21)
    6 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова российского лидера о сущности киевского режима, представители которого перезахороняют нацистских преступников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», – приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

    Состоявшиеся переговоры, которые длились 3 часа 10 минут, как уточнил Ушаков, не ограничились темой украинского кризиса.

    «Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», – отметил помощник президента.

    Он подчеркнул, что стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне и в контексте украинского конфликта и поисков его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (11)
    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

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    6 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже

    Политолог Минченко: Москва указала Уиткоффу и Кушнеру на ухудшение ситуации для Украины

    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Аргументация Москвы своей позиции на встрече с представителями Белого дома касалась, в числе прочего, успехов России в СВО и кризиса украинской энергоструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее в Кремле подвели итоги беседы президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Спецпосланникам были даны четкие и исчерпывающие оценки по ситуации на СВО. Очевидно, позиция Москвы состоит в том, что ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Это видно и по продвижению российских войск на фронте, и по эффекту от ударов по украинским тылам», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Также, очевидно, аргументация Москвы касалась серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложнится при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры», – детализировал собеседник.

    Политолог также обратил внимание на то, что на встрече подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. «В переговорную группу входят люди, которые обсуждают детали, касающиеся санкций. Думаю, это говорит, что стороны работают в рамках некоего поля для маневров с целью улучшения ситуации», – резюмировал спикер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Кремль.

    По словам Ушакова, беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Переговоры длились почти три часа.

    Комментарии (9)
    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников.

    Президент России Владимир Путин выступил за назначение единого командира для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». «Мне кажется, нужен не координационный орган – нужен командир. Чтобы был единоначальник», – ответил Путин на соответствующее предложение.

    Инициативу озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный во время встречи главы государства с лидерами списка партии «Единая Россия». Журналист поделился опытом создания ситуационного центра в Курской области.

    По словам Поддубного, этот центр обеспечил оперативное взаимодействие всех структур, отвечающих за оборону неба. Он предложил масштабировать данную практику на другие регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру. Военкор Евгений Поддубный рассказал о создании в России инновационной системы ПВО на основе эшелонированных мобильных групп. Журналист предложил дублировать сигналы об опасности по радиосвязи для жителей приграничной зоны Курской области.

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    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

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    6 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.

    Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.

    Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.

    До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.

    Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.

    «Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом  охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    По пути в Киев спецпосланники США остановились в Польше

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув после трехчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Самолет спецпосланников Boeing покинул московский аэропорт Внуково около полуночи и приземлился в Польше, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, посадка завершилась приблизительно в 2 часа 30 минут по московскому времени.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Накануне американская делегация в столице России провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они продолжались 3 часа 10 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу.

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    5 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Эксперт: Привлечение ветеранов СВО к защите гражданских объектов показывает нужность таких людей

    Клинцевич: Путин показал, что защитники России не бывают бывшими

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Привлечение ветеранов спецоперации к охране гражданских объектов свидетельствует об их востребованности и важности для государства, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД субботнюю встречу президента России Владимира Путина с лидерами «Единой России». По его словам, диалог запомнится не формальными фразами, а человеческим подходом.

    Клинцевич обратил внимание на то, что журналист Евгений Поддубный, который входит в «пятерку» лидеров партии, передал главе государства просьбу ветеранов СВО, которые по состоянию здоровья не могут служить на передовой, но хотят защищать страну. Бойцы предложили участвовать в мобильных огневых группах для охраны гражданской инфраструктуры. «Жень, поддерживаю», – ответил президент.

    Эксперт подчеркнул, что за этими словами кроется не просто организационное решение, а признание важности для страны  аждого человека, прошедшего боевые действия.

    «Это признание простого принципа: человек, прошедший боевые действия и заплативший за это здоровьем, не должен чувствовать себя списанным со счетов. Особенно если он сам не просит о льготах, должностях или привилегиях. Он просит дать ему возможность быть полезным», – считает Клинцевич.

    Защита энергетики, транспорта, предприятий и социальных объектов требует дисциплины и военного опыта, которым обладают бывшие военные. Однако реализация этой инициативы не должна быть формальной, отметил Клинцевич.

    «Нужны понятный правовой статус, медицинские допуски, обучение, оснащение, страховые гарантии и командная система. Нельзя превращать стремление бойцов служить дальше в красивый жест. Их опыт должен быть востребован грамотно, с уважением к состоянию здоровья каждого человека», – подчеркнул руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.

    Сильное государство, по мнению эксперта, отличается тем, что ветераны остаются востребованными в обществе, будь то в безопасности, управлении или воспитании молодежи. «И где общество не отворачивается от тех, кто уже сделал для него больше, чем обязан был делать. Пожалуй, именно в этом и состоит главный смысл прозвучавшей инициативы: защитники России не бывают бывшими», – подытожил Клинцевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военкор ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к защите от атак БПЛА.

    На той же встрече Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников. Ранее глава государства призвал обеспечить ветеранов спецоперации работой в гражданских сферах.

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    6 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
    ВС России уничтожили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска в ходе спецоперации поразили десятки объектов инфраструктуры и скопления сил ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны.

    Подразделения ВС России нанесли комплексные удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры на Украине, цехам производства и складам беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщило Минобороны России.

    Ведомство отметило, что действовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение и поразила личный состав и технику двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода в Сумской области. Потери противника: до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

    В Харьковской области были атакованы формирования механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Григоровки, Цуповки, Приколотного, Новоужвиновки, Светличного и Борщевой.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение трем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Березовки, Староверовки, Червоного Оскола, Райгородка и Маяков. Противник потерял до 190 военнослужащих, боевую машину «Казак», бронеавтомобиль HMMWV, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю, поразив формирования трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Славянска, Семеновки, Клинового, Кондратовки и Дружковки. Потери противника превысили 145 военнослужащих, уничтожены боевая машина «Новатор», 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и атаковала силы пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Новоандреевки, Новотроицкого и Ивановки в Днепропетровской области, а также Нововодяного, Веровки, Андреевки и Доброполья в ДНР. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли свыше 405 военнослужащих, две боевые машины «Казак», девять автомобилей и одну 122-мм гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла удары по двум штурмовым, трем десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Шевякино и Просяной в Днепропетровской области, а также Васиновки, Тимошевки, Никольского и Червоного Яра в Запорожской области. Потери противника: 325 военнослужащих, бронетранспортер, три боевых бронированных машины и шесть автомобилей.

    Группировка «Днепр» поразила личный состав и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Камышевахи, Малокатериновки, Антоновки, Димитрова, Григоровки, Новояковлевки и Орехова в Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 22 автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

    Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 228 893 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 837 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 183 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ логистическим центрам и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Ранее российские войска аналогичными средствами нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины.

    В конце августа российские войска нанесли скоординированные удары по ключевым узлам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по базам хранения беспилотников.

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