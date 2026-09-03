Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин назвал единственный способ защиты складов от атак
Путин заявил о необходимости укреплять ПВО для защиты инфраструктуры
Президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру и склады.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал укрепление ПВО единственным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По его словам, это особенно актуально в период проведения спецоперации.
«Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос модератора о защите российских складов.
Кроме того, президент отметил активное участие отечественного бизнеса в обеспечении безопасности. Российские компании уже начали инвестировать средства в защиту своих предприятий, и эти меры, по словам Путина, приносят необходимый эффект и результат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак рассказал об усилении защиты российских нефтеперерабатывающих заводов силами самих компаний.
В августе президент Владимир Путин анонсировал масштабную модернизацию защитных рубежей страны с привлечением частного бизнеса.
Ранее глава государства поставил задачу существенно нарастить производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.