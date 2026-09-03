Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Казахстан впервые запустил транзит нефти в Киргизию
Казахстан впервые осуществил транзит 35 тыс. тонн нефти в Киргизию
В августе 2026 года Казахстан впервые осуществил транзит 35 тыс. тонн нефти в Киргизию через свою территорию.
Казахстан впервые осуществил транзит нефти в Киргизию, в августе объем поставок через территорию республики составил 35 тыс. тонн, сообщает РИА «Новости».
«Первая партия нефти в направлении Кыргызской республики была отправлена 15 августа текущего года. Всего в августе 2026 года транзит нефти через территорию Казахстана в Кыргызстан составил 35 тыс. тонн», – сообщили в казахстанском операторе магистральных нефтепроводов «Казтрансойл».
Сырье транспортируют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта «Шагыр». Затем его перегружают в железнодорожные цистерны для дальнейшей отправки в Киргизию. Запуск транзита открывает новый маршрут транспортировки и расширяет перечень оказываемых услуг.
«Казтрансойл» – публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании «Казмунайгаз». Оператор эксплуатирует магистральные нефтепроводы протяженностью около 5,2 тыс. километров, а также обслуживает трубопроводные сети сторонних компаний общей длиной более 5 тыс. километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года компания «Казтрансойл» переориентировала часть экспорта нефти на альтернативные маршруты. В
июле власти республики остановили прокачку сырья в Германию по нефтепроводу «Дружба».
В прошлом месяце представители киргизского бизнеса заключили контракты на поставку топлива с китайской корпорацией CNPC.