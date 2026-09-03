Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Число пострадавших при атаке БПЛА в Кубинке выросло до двух человек
Число пострадавших при атаке беспилотников в подмосковной Кубинке выросло до двух, сообщил глава округа Андрей Иванов.
Информацию о состоянии раненых подтвердил глава муниципалитета Андрей Иванов. «Еще один пострадавший после падения БПЛА в Кубинке – 22-летний мужчина, который работал на расположенной неподалеку стройке. Он получил осколочное ранение бедра», – написал чиновник в социальной сети MAX.
Пострадавший находится в звенигородском центре восстановительной медицины. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Ранее травмы получил 44-летний водитель, на автомобиль которого рухнули обломки беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что минувшей ночью над регионом уничтожили 56 аппаратов. В Кубинке дрон врезался в многоэтажный дом, спровоцировав пожар на нескольких этажах. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов в пункт временного размещения и полностью ликвидировали возгорание.
Специалисты уже приступили к оценке нанесенного ущерба для последующего восстановления имущества. Кроме того, зафиксированы повреждения окон в восьми квартирах в Павловском Посаде и возгорание на территории завода в деревне Большое Буньково.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцовском округе обломок беспилотника упал на проезжавший автомобиль.
В июле из-за атаки дронов в подмосковном поселке Пионерский погибли три человека.
В июне в результате массированного налета БПЛА на регион пострадали 17 мирных жителей.