ГУР оборудовало госпиталь для националистов в селе Ивот
Спецподразделения Главного управления разведки Украины (ГУР) оборудовали полевой госпиталь для националистов в селе Ивот Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.
Спецподразделения Главного управления разведки Украины оборудовали полевой госпиталь для националистов в селе Ивот Сумской области, передает РИА «Новости». Как сообщил источник агентства в российских силовых структурах, госпиталь был создан для приема тяжело раненных украинских националистов. Он отметил: «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что спецподразделения ГУР оборудовали в селе Ивот (Шосткинский район) полевой госпиталь, куда свозят тяжело раненных украинских националистов».
Ранее стало известно, что в ходе боев за село Кондратовка в Сумской области националисты из «элитной» 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли значительные потери.
В настоящее время в Сумской и Харьковской областях действует украинская группировка «Север». По информации Минобороны России, за последнюю неделю российские подразделения уничтожили там более 1270 бойцов ВСУ, шесть бронированных машин, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций контрбатарейной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
Украинские военные возводят оборонительные сооружения в соседней Черниговской области.
Российские штурмовики отразили контратаку противника в районе села Таратутино Сумской области.