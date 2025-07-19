Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
NYT сообщила об угрозе полного окружения ВСУ в Константиновке
Российская армия сформировала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки, поставив группировку ВСУ под угрозу полного окружения, сообщает газета The New York Times (NYT).
Российские войска создали угрозу полного окружения для группировки ВСУ в районе Константиновки в ДНР, передает ТАСС.
По данным издания, армия России создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг города с востока, юга и запада.
Сейчас российская армия контролирует более двух третей территории ДНР, которую газета называет «главным театром боевых действий» на Украине. Кроме того, отмечается успешное продвижение российских войск в Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Константиновка – Дружковка. Он подчеркивал, что украинские подразделения оказались в так называемом огневом мешке.
Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке.
Военные эксперты заявляли, что российские военные приблизились к пригородам Константиновки, оставив между собой и городом около шести с половиной километров.
Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.