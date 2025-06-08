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Эксперт сообщил о продвижении армии России к Константиновке
Российские военные приблизились к пригородам Константиновки, оставив между собой и городом около шести с половиной километров.
Российские военные сократили расстояние до Константиновки Донецкой Народной Республики до примерно 6,5 километра, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Он отметил, что это расстояние до пригородов города, что свидетельствует о продолжающемся продвижении российских войск в этом районе.
Марочко также сообщил агентству, что ранее за неделю войска России смогли существенно расширить зону контроля возле населённого пункта Ступочки. Кроме того, был занят участок местности севернее этого населённого пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки ВСУ потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».