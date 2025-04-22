ВС взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой

Tекст: Ольга Иванова

Об успешном продвижении российских войск на данном участке фронта сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС. По его словам, освобождение Сухой Балки стало ключевым шагом, позволившим взломать вторую линию обороны ВСУ, изначально построенную в три эшелона.

Кимаковский отметил, что российские силы продолжают наступление на запад от Торецка (Дзержинска), а в районе Часова Яра идут ожесточенные бои за доминирующие высоты, которые украинская армия пытается удержать.

Минобороны России также сообщило об освобождении Сухой Балки, что укрепило позиции российских войск на данном направлении.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами.