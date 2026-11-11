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Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран
Совбез Ирана сообщил России об отказе вывозить обогащенный уран из страны
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран уведомил Москву о решении не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.
Резаи рассказал в интервью телеканалу Al Mayadeen, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, передает РИА «Новости».
«Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно», – заявил Резаи.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что Иран не намерен вывозить за пределы государства даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов. По его словам, из страны не будет вывезено ни единого атома этих веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.
В прошлом месяце Резаи заявил об отказе Тегерана вывозить обогащенные ядерные материалы с территории страны.
В мае глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщил об отсутствии планов отправлять обогащенный уран за рубеж.