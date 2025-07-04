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Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке
Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.
Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.
«Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.