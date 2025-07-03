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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    8 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    32 комментария
    3 июля 2025, 14:12 • Новости дня

    Российские войска закрепились в центре села Каменское в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска закрепились в центральной части села Каменское на степногорском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши ребята продвинулись в Каменском и закрепились в центральной части села, развивая наступательный успех. Освободив за последнее время свыше двух квадратных километров», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    По словам Рогова, бои за освобождение Каменского продолжаются. Сейчас Степногорск остается под контролем украинских войск, а за Каменское идут ожесточенные столкновения.

    Каменское и Степногорск расположены на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Контроль над этими населенными пунктами открывает стратегический путь в сторону города Запорожье.

    В четверг подразделения группировки «Север», действуя на Харьковском направлении, освободили населенный пункт Меловое Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Разино в ДНР.

    Накануне Рогов заявил, что российские подразделения выбили украинские формирования из села Малиновка в Запорожской области.

    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

    Комментарии (11)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    2 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    По словам Брюс на брифинге министерства, прекращение поставок Украине некоторых вооружений не станет фактором влияния на переговорах с Москвой. «Мы не прекращаем поставки оружия Украине, изменился только один аспект, ситуация. Подчеркну: это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», – заявила глава пресс-службы Госдепа.

    Она напомнила, что принятое решение следует идее главы государства о том, чтобы интересы США вывести на первое место.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    2 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В Житомире прогремел мощный взрыв

    В Житомире мощный взрыв прогремел на заправке

    Tекст: Евгения Караваева

    На заправке в Житомире произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на автобус, причины ЧП и возможные пострадавшие пока не уточняются.

    В Житомире на северо-западе Украины прогремел мощный взрыв, передает «Газета.ру» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Эпицентр происшествия находится на заправке, огонь впоследствии перекинулся на автобус.

    При этом Telegram-канал Shot отмечает, что взрыв мог произойти и на одном из складов, однако версия с заправкой остается актуальной. Официальной информации о причинах и последствиях происшествия пока не поступало.

    В Житомире после взрыва перекрыта трасса на Киев, дополняет RT на русском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, на Украине объявили воздушную тревогу сразу в восьми регионах. Взрывы прогремели в Харькове и Сумах.

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    3 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север», действуя на Харьковском направлении, освободили населенный пункт Меловое Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Бессаловки, Кондратовки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Димитровым, Красноармейском, Гродовкой, Петровским, Бойковкой ДНР, Новопавловкой и Дачным Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 440 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские бронетранспортер М113 и HMMWV. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Часова Яра, Предтечино, Щербиновки, Бондарного, Федоровки, Миньковки, Северска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад с горючим и еще один склад с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Поддубного, Воскресенки, Зеленого Поля ДНР, Ольговского, Полтавки, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Садового Херсонской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 75 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР.

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    2 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    FT узнала о «холодке по спине» у чиновников с Украины из-за отказа США в оружии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал заместителя главы посольства США на Украине Джона Гинкеля в министерство иностранных дел в Киеве, чтобы обсудить военную помощь и оборонное сотрудничество, потому что заявление США о приостановке военной помощи Украине вызвало у них оторопь, пишет Financial Times.

    «По словам высокопоставленных официальных лиц США, оружие (для Украины)  включает десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для истребителей NASAMS и F-16», – пишет Financial Times (FT).

    Со стороны США этот шаг был вызван опасениями по поводу военной готовности Вашингтона, запасы которого слишком малы, добавили источники газеты.

    «Решение Вашингтона вызовет холодок по спине у чиновников на Украине, поскольку они полагались на это оружие для противовоздушной обороны и поддержки на передовой», – уточняет издание.

    По словам одного украинского чиновника, Киев рассчитывал на поставки этих систем, так как они «были обещаны».

    В поставках противотанковых систем, таких как гранатомет AT4, также отказано, в то время как некоторые из 250 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях, были задержаны.

    В Белом доме заявили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место, после обзора Минобороны об объемах военной  поддержки США по всему миру. При этом Белый дом отказался подтвердить конкретные системы вооружения, поставки которых были остановлены.

    Министерство обороны Украины заявило, что оно проясняет статус поставок, но не было официально уведомлено о приостановке или изменениях в ранее согласованной военной помощи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    До этого газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    3 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Politico описала новую тактику Киева по добыче американского оружия

    Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Как выяснила газета, поскольку от американского президента Дональда Трампа не поступает новой военной помощи, Киев хочет получить разрешение на покупку американского оружия через Европу.

    «Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.

    Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.

    В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.

    Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.

    Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.

    «Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.

    «Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    2 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    От удара FPV-дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

    В результате БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали женщина и мужчина

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Чайки Белгородской области беспилотник ВСУ подорвал автомобиль, в результате происшествия пострадали двое местных жителей.

    FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились женщина и мужчина, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В результате взрыва женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Она доставлена в городскую больницу № 2 Белгорода бригадой скорой помощи.

    Мужчина получил баротравму, ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

    После удара беспилотника автомобиль загорелся, возгорание оперативно ликвидировали.

    Накануне в результате взрыва украинского дрона в поселке Октябрьский Белгородской области пострадала женщина. Она госпитализирована.

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    3 июля 2025, 03:26 • Новости дня
    Российские силовики рассказали об оттоке населения из украинских Сум

    Tекст: Ирма Каплан

    В украинском городе Сумы отмечена тенденция к продаже жилья и постепенному выезду людей своими силами в другие регионы, рассказали российские силовики.

    «В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», – рассказали ТАСС  представители силовых структур.

    Пока заметен постепенный отток населения из областного центра, при том, что  фактически принудительная эвакуация жителей приграничных сел Сумской области проводилась еще в период Курской авантюры ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовиков для усиления группировки под Сумами. После ударов по Сумам украинские военные потеряли важные склады и вышки связи.


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    3 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Стало известно о значительных потерях ВСУ в Харьковской области

    Марочко сообщил о значительных потерях украинских войск в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска предприняли более 15 атак на волчанском и липцовском направлениях, понеся значительные потери в личном составе и технике.

    Украинские войска понесли серьезные потери в Харьковской области в ходе неудачных попыток контратак, передает РИА «Новости». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские боевики на волчанском и липцовском направлениях за прошедшую неделю совершили более 15 атак небольшими маневренными группами при поддержке артиллерии и беспилотников.

    Марочко отметил: «Украинские боевики маневренными группами численностью до взвода при поддержке артиллерии и БПЛА пытаются вернуть ранее утраченные рубежи и позиции». По его информации, все попытки контратак были успешно отбиты, а примерно десять штурмовых групп противника уничтожены. За три дня, по оценкам Марочко, потери украинской стороны достигли до 250 человек убитыми и ранеными.

    Кроме того, украинская армия потеряла 12 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и артиллерийское орудие. Были уничтожены также узел связи, два полевых склада и пункт управления беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    2 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о невозможности Украины устоять без поддержки Запада

    Рютте заявил о зависимости Украины от западных вооружений и ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО отметил, что Украина нуждается в зарубежных боеприпасах и системах ПВО для удержания позиций в ближайшее время.

    Украина не справится без западных вооружений и боеприпасов в краткосрочной перспективе, заявил Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что поддержка Запада критически важна для украинских военных усилий, особенно в части обеспечения систем противовоздушной обороны.

    «Что касается Украины, то в краткосрочной перспективе Украина не сможет выдержать без всей поддержки, что она может получить в плане боеприпасов и систем ПВО», – заявил Рютте, комментируя сообщения о приостановке поставок ряда вооружений со стороны США Киеву.

    Рютте также отметил, что прекращение или сокращение западной военной помощи может значительно осложнить позиции украинских властей на линии фронта. По его словам, дальнейшая поддержка вооружениями остается ключевым фактором для продолжения украинского сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты для комплексов Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Истощение арсеналов Пентагона достигло критической точки, что ставит под угрозу дальнейшее снабжение украинской армии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сокращение западных военных поставок Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    2 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Суд приговорил жителя Кубани к 13 годам за госизмену

    Суд приговорил жителя Кубани к 13 годам за госизмену в пользу СБУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю региона, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры субъекта.

    51-летний мужчина получил 13 лет колонии строгого режима за передачу сведений украинским спецслужбам. Ему вменяется ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

    Следствие установило, что весной 2023 года обвиняемый наладил контакт с представителем Службы безопасности Украины, чтобы противодействовать проведению СВО. В январе 2024 года он получил четыре роутера и восемь сим-карт, перевез их в Новороссийск и оставил в гараже для передачи другим лицам.

    В феврале 2024 года краснодарец собирал информацию о расположении российских подводных лодок, после чего передал ее представителю СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Электростали осудили мужчину по трем статьям, включая участие в запрещенной террористической организации и распространение фейков об армии.

    А в Керчи задержали мужчину, которого подозревают в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.


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