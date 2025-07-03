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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    30 комментариев
    3 июля 2025, 12:34 • Новости дня

    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР

    Российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север», действуя на Харьковском направлении, освободили населенный пункт Меловое Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Бессаловки, Кондратовки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Димитровым, Красноармейском, Гродовкой, Петровским, Бойковкой ДНР, Новопавловкой и Дачным Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 440 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские бронетранспортер М113 и HMMWV. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Часова Яра, Предтечино, Щербиновки, Бондарного, Федоровки, Миньковки, Северска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад с горючим и еще один склад с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Поддубного, Воскресенки, Зеленого Поля ДНР, Ольговского, Полтавки, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Садового Херсонской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 75 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР.

    3 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Стали известны последствия мощного взрыва в украинском Житомире

    Два промышленных предприятия уничтожены после взрыва в украинском Житомире

    Tекст: Ирма Каплан

    Два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Эксперты допускают, что был поражен склад хранения боеприпасов ВСУ.

    «Единственное, что могу сказать, что это произошло на территории  двух  производственных объектов, которые полностью уничтожены», – передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Киев-24».

    Сокальский уточнил, что причины происшествия «абсолютно непонятны», работает следственная группа.

    «Я слышал два взрыва, два очень мощных», – сказал Сокальский, отметив далеко распространившуюся взрывную волну.

    Местное отделение облэнерго сообщило об отключении 50 трансформаторных подстанций и повреждении трех линий электропередачи после взрывов, без электроэнергии остались 735 домов, ведутся восстановительные работы.

    Автор Телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев после анализа видеозаписей считает, что наиболее вероятной причиной взрыва, является поражение склада с боеприпасами, которые сдетонировали при ударе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили.

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    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

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    2 июля 2025, 14:18 • Новости дня
    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву

    Политолог Скачко: У телефонного разговора Зеленского и Алиева была пиар-задача

    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во вторник считающий себя президентом Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    «Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, которое модерируется Лондоном. В эту же работу включены, например, Прибалтика и Финляндия», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Спикер напомнил, что Азербайджан и Украина поддерживали близкие отношения еще до СВО. «Судя по всему, Зеленский и Алиев планируют углубление сотрудничества в военной и энергетической сферах», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, обе страны являются членами ГУАМ – Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят также Грузия и Молдавия. Это очевидно антироссийский союз, из повестки которого выпадает пока только Тбилиси. Возможно, при содействии Запада планируется активизировать работу и этого объединения», – допустил он.

    «Конечно, у телефонного разговора Зеленского и Алиева есть и пиар-задачи: Киев таким образом показывает Западу свою якобы состоятельность на международной арене и готовность подписываться под всеми антироссийскими инициативами», – резюмировал собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает» республике.

    «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – подчеркнул Зеленский. Также он обсудил с азербайджанским лидером двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

    Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

    Баку пошел на обострение отношений с Москвой: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, а в офисе «Sputnik Азербайджан» были проведены обыски. Кроме того, суд в Баку арестовали восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

    Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства, приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

    Он также указал: Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с Россией.

    Сенатор Андрей Клишас подчеркнул: «диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила». «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – написал он в своем Telegram-канале.

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    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

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    2 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине

    Эксперт Анпилогов: Обороноспособность Украины без американского оружия резко упадет

    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Снабжение украинской армии становится неподъемной для американцев задачей. Тем более что истощение арсеналов Пентагона достигло критической точки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из США.

    «Решение Штатов приостановить поставки вооружений Украине, по всей видимости, коснулось той помощи, которую обещал предоставить еще Джо Байден», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, такой шаг администрации Дональда Трампа не похож на «двойную игру».

    Собеседник напомнил, что в мае американская сторона была вынуждена выкупать у европейских союзников, в том числе боекомплект ЗРК Patriot для Украины. В арсенале США свободных комплексов не нашлось, но были утвержденные еще предыдущим американским лидером средства на такие траты.

    «У Пентагона есть требования по неснижаемым остаткам различных видов вооружений. Прошедшая ревизия показала истощение арсеналов. Одна из причин – военный конфликт между Израилем и Ираном», – указал эксперт, напомнив, что Вашингтон поставлял еврейскому государству боеприпасы для ПВО и ВВС.

    «Кроме того, администрация Трампа не снимает задачу по подготовке к большой войне с Китаем. Все это в совокупности определило решение Пентагона приостановить любые поставки Киеву», – пояснил Анпилогов. По его словам, действия США подтвердили: они рассматривают Украину как «второстепенный театр боевых действий».

    «К тому же все, что поставляется ВСУ, либо крайне быстро расходуется – скажем, артиллерийские снаряды, либо поражается российскими ВКС – например, те же Patriot. Снабжение украинской стороны становится неподъемной для американцев задачей», – добавил собеседник.

    Как быстро разрешится ситуация и возобновятся ли поставки, судить сложно. «Истощение американских арсеналов достигло критической точки не вчера. Это процесс, который фактически идет с 2022 года и имеет системный характер. Причем речь идет о проблемах в производстве не только боеприпасов, но и многих расходников. Например, лайнеров – сменных частей ствола артиллерийского орудия», – привел пример аналитик.

    «Выяснилось, что тот режим использования артиллерии, который задает конфликт на Украине, разительно отличается от тех боевых действий, которые вела армия НАТО в 2000-2010-х годах: тогда пушка или гаубица могла отстреливать сотню снарядов за год, а сейчас сотня – это расход за неделю. Износ орудия чудовищный. Поэтому у ВСУ есть проблема с переданными им артсистемами – у тех расстреляны стволы, то есть они потеряли боевые качества. За счет деградации материала и невозможности замены очень сильно падает дальность и точность стрельбы», – детализировал Анпилогов.

    Американцам предстоит пересобрать свой ВПК, а это, как отмечает собеседник, довольно длительный процесс. Украина с приостановкой американских поставок теряет большой сегмент мощного высокоточного оружия, отметил он. «Резко упадет способность украинской армии обороняться, противник сильно просядет по системам ПВО. Все это скажется на боевых действиях, в частности облегчит ВС России работу по тылам противоборствующей стороны», – прогнозирует он. Эксперт напомнил, что на Украине уже вынуждены признавать: они не могут перехватить значительную часть российских ракет и дронов.

    «Европе же не хватит мощности, чтобы быстро заменить американскую помощь. Тем более что европейцы сами сталкиваются с потребностью пополнять свои собственные арсеналы. Все попытки Европы собрать в новых условиях свой ВПК до сих пор упирались в неповоротливую бюрократию. Страны ЕС продолжат передавать вооружение, но, я думаю, по остаточному принципу», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне он указал на попытки Украины запустить производство вооружений. Так, в Киеве заявляют об испытаниях аналога российского УМПК, напомнил эксперт. «Противник давно истощил доставшиеся ему еще с советских времен запасы. Поэтому системы ПВО советского образца переоборудовали под западные ракеты. Положение оппонентов усугубляется», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Решение в начале июня принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после проверки запасов боеприпасов. Причиной, по данным Politico, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки.

    По информации NBC News, Штаты отложили поставки перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц и высокоточных ракет GMLRS. По информации источников телекомпании, приостановка может продлиться до тех пор, пока не будет завершена оценка американского вооружения. В случае, если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочку могут пролонгировать.

    Как пишет The New York Times, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    «Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины – и о приоритетах в самой американской оборонной политике», – прокомментировал ситуацию глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Тем временем МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. «Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», – говорится в заявлении украинского ведомства, передает ТАСС. В Киеве заявили о важности продолжения поставок ранее одобренных пакетов оружия.

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    2 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Financial Times: За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
    Financial Times: За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Серия повреждений нефтяных танкеров, произошедших в последнее время, может быть связана с действиями украинских спецслужб, пишет Financial Times.

    Издание Financial Times со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что за серией недавних инцидентов с нефтетанкерами могут стоять украинские спецслужбы, передает Газета.ru.

    По информации издания, первоначальные сведения указывали на возможное участие Украины в этих диверсиях. Один из советников по безопасности заявил: «Изначально все признаки указывали на Украину».

    Вместе с тем эксперты подчеркивают, что не исключены и другие версии, в том числе причастность структур из Ливии или иных государственных игроков, обладающих соответствующими ресурсами и мотивами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Ливии на танкере Vilamoura произошел взрыв с 1 млн баррелей нефти. Разлива сырья удалось избежать. Жертв среди экипажа также не было.

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    2 июля 2025, 17:09 • Новости дня
    Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия
    Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия
    @ Synodal Information and Educational Department of the UOC/ church.ua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

    Материалы, на основании которых было принято это решение, предоставила Служба безопасности Украины, передает ТАСС. Спецслужба подтвердила, что соответствующий указ оформлен и официально вступил в силу.

    В прошлом году украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви.

    Ранее УПЦ обвинила Украину в разрушении православных святынь.

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    3 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»

    В Раде приостановку помощи США сочли «нападением на Украину»

    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за решения Вашингтона приостановить военную помощь.

    Костенко в эфире YouTube-канала украинского радио NV отметил, что Киев подписал соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых в надежде на стабильные поставки вооружений, однако в результате был зафиксирован обратный эффект – уменьшение объема военной поддержки, передает ТАСС.

    «Так выглядит, что после того, как пришла эта администрация, мы сами предложили, чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали, и все хлопали в ладони, что мы сейчас это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали эти договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия», – заявил Костенко.

    Он также подчеркнул, что считает это «нападением» на Украину как минимум двумя странами, одна из которых получила доступ к украинским полезным ископаемым. По его мнению, Украине следует сделать выводы, усиливать сотрудничество с Европой и искать средства для новых закупок вооружения по всему миру.

    В то же время Костенко признал, что существует так называемая критическая номенклатура оружия, которую способна предоставить только Америка. Он отметил, что поиск альтернатив осложнен именно этим обстоятельством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    3 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение американского военного ведомства застало врасплох республиканцев и европейских чиновников, поскольку часть союзников не была заранее уведомлена о приостановке.

    Решение Пентагона о приостановке поставок некоторых видов оружия на Украину стало неожиданностью для ряда высокопоставленных республиканцев и европейских чиновников, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Politico. Издание отмечает, что об этом шаге не были заранее уведомлены ключевые сотрудники Госдепартамента США, а также некоторые конгрессмены.

    Причиной приостановки поставок стали опасения заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и его приближённых, что определённых видов вооружений практически не осталось на складах Соединённых Штатов. По информации неназванного источника, решение принималось без согласования с Госдепом, американским посольством на Украине и спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Европейские источники отмечают, что ни Владимир Зеленский, ни руководство Евросоюза не получали предварительной информации о ситуации.

    Между тем представитель Белого дома опроверг заявления о том, что чиновники не были осведомлены о прекращении поставок. Он заявил: «Это неправда. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    3 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Рогов: Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
    Рогов: Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти скрывают подробности о мощном взрыве в Житомире, где были уничтожены два производственных предприятия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, официальные лица на Украине не раскрывают истинные причины инцидента, несмотря на значительный масштаб разрушений, передает РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что по подтвержденной информации взрыв произошел на мебельной фабрике Buczynski, расположенной на восточной окраине Житомира.

    Он отметил: «Не думаю, что это могли так сильно сдетонировать боевые диваны для бандеровских блогеров ЦИПсО. У меня практически нет сомнений, что здание фабрики было переоборудовано ВСУ под военный объект, а вот что хранилось там, еще предстоит выяснить». По его словам, взрыв был такой силы, что уничтожено несколько рядом стоящих зданий.

    Напомним, 2 июля, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили. Глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины.

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    2 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    МИД Украины вызвал дипломата США после приостановки поставок вооружений

    МИД Украины провел встречу с поверенным США из-за приостановки поставок вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США в Киеве на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты для комплексов Patriot.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля после известий о приостановке поставок ряда вооружений, в том числе ракет для ПВО Patriot, передает ТАСС.

    В сообщении украинского ведомства отмечается, что на встрече ключевой темой стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран. Украинская сторона подчеркнула: «Какая-либо задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь провоцируют к продолжению войны, а не поиску мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев.

    Министерство обороны США ранее приостановило поставки ракет на Украину, в том числе для ЗРК Patriot и комплексов Stinger.

    Вооружения из США частично продолжают поступать на Украину по отдельным направлениям.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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    3 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий решил не уезжать с Украины, несмотря на лишение гражданства государственными органами.

    Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, несмотря на решение украинских властей о лишении его гражданства, не намерен покидать страну, передает РИА «Новости». Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

    Служба безопасности Украины объявила о лишении митрополита гражданства накануне. По словам источника, «никуда он уезжать не собирается», а лишение гражданства не приводит к автоматической депортации и рассматривается как «мера давления».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине создали петицию с требованием лишить гражданства митрополита Онуфрия.

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