Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Бессаловки, Кондратовки, Алексеевки, Садков, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Димитровым, Красноармейском, Гродовкой, Петровским, Бойковкой ДНР, Новопавловкой и Дачным Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 440 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские бронетранспортер М113 и HMMWV. Уничтожены три станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Серебрянки, Часова Яра, Предтечино, Щербиновки, Бондарного, Федоровки, Миньковки, Северска и Константиновки ДНР.

Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад с горючим и еще один склад с матсредствами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Поддубного, Воскресенки, Зеленого Поля ДНР, Ольговского, Полтавки, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Токаревки, Антоновки и Садового Херсонской области.

Потери ВСУ при этом составили до 75 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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