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    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 12:20 • Новости дня

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили, это стало результатом активных и решительных действий российских военных на данном участке фронта.

    В Минобороны также заявили, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, все поставленные цели были достигнуты. В ведомстве подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

    Отмечается, что российские подразделения продвигаются на ряде направлений. В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение различным украинским подразделениям, уничтожено свыше 190 военнослужащих, техника и артиллерия. На западном направлении потери украинских формирований составили до 220 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, артиллерия и склады боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    Как указали в ведомстве, в Донецкой Народной Республике российские силы улучшили позиции, уничтожили до 160 военнослужащих противника, а также бронетехнику, артиллерию и склады. В других районах ДНР потери украинских формирований превысили 400 человек, уничтожены американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак», автомобили и артиллерия.

    Подразделения «Восток» и «Днепр» также нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив десятки военнослужащих, технику, артиллерию, беспилотники и склады боеприпасов в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, заявили в Минобороны.

    Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам производства беспилотников в 133 районах. Средствами ПВО было сбито более ста беспилотников и управляемая ракета «Нептун». С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, свыше 66 тыс. беспилотников, более 24 тыс. танков и бронемашин, а также другая техника и вооружение, уточнили в ведомстве.

    В пятницу сообщалось, что в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

    28 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire

    Tекст: Вера Басилая

    На Сумском направлении зафиксировано участие бойцов так называемой 168-й бригады ВСУ, официально не существующей в составе украинской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

    Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

    Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

    Ранее в Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках.

    В столице Украины ранее состоялись самые масштабные протесты с начала конфликта с Россией.

    У Юнаковки в Сумской области Украины элитные подразделения ВСУ понесли значительные потери.

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    28 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Территория между реками Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль ВС России
    Территория между реками Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Силы 36-й гвардейской мотострелковой бригады выбили противника из Червоной Зирки, расширив зону контроля группировки «Восток» к югу от Запорожья, сообщает Минобооны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что после освобождения села Запорожье штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады осуществили стремительный рывок на Ялту и, не снижая темпа, вошли в населенный пункт Червоная Зирка.

    Военнослужащие выбили противника из Червоной Зирки и укрепили позиции на освобожденной территории.

    Как уточнили в ведомстве, в итоге группировка «Восток» взяла под полный контроль междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы.

    В течение недели военнослужащие группировки освободили пять населенных пунктов в этом районе.

    Ранее в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Ранее российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР, а до этого ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    28 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66058 беспилотников, 612 ЗРК, 24069 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26719 орудий полевой артиллерии и минометов, 37392 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили цеха и склады беспилотников ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    28 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»

    Путин назвал участников спецоперации «нашими парнями»

    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств.

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия герой СВО Сергей Михайленко из поселка «Счастливцево» исполнил для президента песню, посвященную боевым товарищам. Путин отметил: «Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они – наши парни, и мои, и ваши».

    Глава государства также поблагодарил участника СВО из Дагестана, который в отпуске занимается просветительской работой среди молодежи, передает РИА «Новости».

    «Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию», – отметил Путин.

    Путин пожелал бойцу, его близким и односельчанам всего самого доброго и выразил поддержку всем участникам СВО.

    Ранее участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

    Президент пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог.

    Глава государства выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

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    28 июня 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
    Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Зирку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Полтавки, Малиновки Запорожской области и Камышевахи ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Кондратовки, Могриця и Марьино Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Ольговкой, Соболевкой, Сеньково Харьковской области и Карповкой ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Snatch, а также три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Резниковки, Звановкиа, Плещеевки, Иванополья и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Попова Яра, Новоэкономического, Красноармейска, Петровского, Димитрова, Маяка и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны около Каменского Запорожской области, Антоновки, Казацкого и Новотягинки Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области. За день до этого они освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. А до этого российские войска освободили Ялту в ДНР.

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    29 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    WSJ узнала о «растущей проблеме» становящихся седовласыми ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Седовласые старцы с позывными «Дед», «Старик», «Дедушка» и производными становятся новой проблемой ВСУ, в рядах которых все больше возрастных бойцов, которые пытаются прикрыть собой нежелание молодежи «воевать до последнего украинца».

    Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

    Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

    «Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

    Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 00:41 • Новости дня
    Глава МИД Франции рассказал о теме бесед Макрона и Зеленского на саммите НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, заявил в эфире телеканала TF1 глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

    По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.

    «В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.

    Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

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    29 июня 2025, 08:28 • Новости дня
    Силовики сообщили об уничтожении роты ВСУ под Яблоновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Яблоновки на Украине была полностью уничтожена рота танковой бригады ВСУ, прикомандированная к штурмовому полку и участвовавшая в контратаке.

    В районе Яблоновки Сумской области была полностью уничтожена рота военнослужащих одной из танковых бригад ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур, уточнив, что речь идет о четвертой роте 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, прикомандированной к 425-ому отдельному штурмовому полку.

    «Подтверждается информация о прикомандировании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку, в составе которого весь ее личный состав был уничтожен бойцами «Севера» в районе Яблоновки», – заявил собеседник агентства. Он добавил, что украинские войска на этом направлении продолжают доукомплектовывать свои подразделения военнослужащими танковых и механизированных бригад.

    Российские силовики отмечают, что украинская сторона осуществляет попытки контратаковать у населённых пунктов Алексеевка, Новониколаевка, Юнаковка, Яблоновка и Садки, однако эти действия оказываются безуспешными, а ВСУ несет значительные потери. В силовых структурах утверждают, что подобные атаки носят бессмысленный характер и приводят к дальнейшим потерям среди личного состава ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли неудачную атаку на сумском направлении. Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке. Ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    29 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    ВС России продолжили методичное продвижение в Волчанске Харьковской области

    Марочко: ВС России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, у российской армии на данном участке фронта отмечается «небольшое, но очень результативное» продвижение, так как бойцы уничтожают большое количество живой силы противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    29 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли бойцов при попытке переправы через реку Волчья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска Украины предприняли две неудачные попытки перебросить личный состав через реку Волчья, понеся серьезные потери.

    Вооруженные силы Украины пытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчья в западной части Волчанска, передает ТАСС. Оба раза украинские штурмовики были уничтожены бойцами группы «Север».

    По словам собеседника агентства, всего на волчанском и липцовском направлениях было уничтожено восемь штурмовых групп ВСУ в результате огневого поражения. Кроме того, за сутки в Волчанске силовики провели зачистку 22 домовладений.

    Украинские войска также были выбиты из трех опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 метров и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил усиление позиций войск России в районе Волчанска в Харьковской области.

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    28 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Участник СВО исполнил фронтовую песню для Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Нихаенко рассказал, что пишет песни, которые пользуются популярностью среди его товарищей на фронте, передает РИА «Новости».

    По просьбе российского лидера он исполнил песню а капелла, отметив, что посвящает ее «своим парням».

    Президент Путин в ответ поблагодарил Нихаенко, отметив: «Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое».

    Ранее Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями. Президент России также подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.

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    29 июня 2025, 03:57 • Новости дня
    Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР

    Марочко: Российские военные взяли под контроль низину в Серебрянке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные взяли под контроль всю низину в Серебрянке Донецкой Народной Республики, там идут ожесточенные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В целом вся низина в Серебрянке уже под нашим контролем, но на высотах как раз еще находятся украинские боевики, которых мы планомерно выбиваем», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, ситуация в Серебрянке усложняется тем, что высоты на севере и юго-западе от села контролируются ВСУ, это позволяет противнику удерживать ключевые рубежи и позиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ.

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    28 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Горловчанин пострадал от обстрела ВСУ Никитовского района города

    Пушилин: Горловчанин пострадал сегодня из-за киевской агрессии

    Tекст: Ирма Каплан

    Мужчина 1956 года рождения из Горловки получил ранения после артобстрела Никитовского района города, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написано в посте.

    Пушилин добавил, что со стороны вооруженных украиинских формирований (ВФУ) были совершены пять вооруженных атак с применением ствольной артиллерии  калибром 155 мм и ударных БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Пушилин сообщал, что при атаке ВСУ на регион пострадали восемь человек, шестеро из них – несовершеннолетние.

    Днем в субботу беспилотник украинских военных ударил по маршрутному автобусу в городе Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.

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    29 июня 2025, 08:16 • Новости дня
    Атакованный ВСУ журналист из Китая поблагодарил Хинштейна и Захарову за помощь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лу Юйгуан из китайской телекомпании Phoenix отметил помощь и заботу российских официальных лиц после атаки ВСУ в Курской области.

    Журналист Лу Юйгуан получил ранения в приграничном районе Курской области в результате атаки ВСУ, передает ТАСС. Он выразил благодарность врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, Министерству обороны России и представителю МИД РФ Марии Захаровой за оказанную поддержку.

    «От души благодарю [врио] губернатора Курской области (Александра Хинштейна), который в первое время оказал мне помощь, благодарю Министерство обороны России, они в самый тяжелый момент меня спасли и благодарю МИД России, Марию Захарову, она за мной ухаживает, благодарю всех, кто рядом со мной. Спасибо вам большое! Мы и дальше будем работать на этом направлении», – заявил журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки на китайского журналиста в Курской области. Китай выразил озабоченность ранением своего журналиста при обстреле ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на китайских журналистов террористической.

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