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Севший на мель во время шторма буксир сняли с мелководья в Анапе
В Анапе снят с мелководья буксир, который сел на мель во время шторма, сообщили в оперативных службах региона.
Источник в оперативных службах сообщил, что буксир снят с мели силами спасательного судна, передает ТАСС.
Напомним, утром 19 октября спасательный буксир «Углич-Астрахань» выкинуло на мелководье у пляжа «Восход» в районе Анапы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оперативные службы Краснодарского края сообщили о посадке на мель судна у побережья Анапы из-за шторма.