«Северяне» уничтожили пытавшихся отбить Таратутино штурмовиков ВСУ
Группировка российских войск «Север» отразила контратаку вооруженных сил Украины в районе села Таратутино в Сумской области.
«Вчера днем противник предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы 425 ошп. В результате нашего огневого воздействия украинские националисты уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовики «Севера» ведут ожесточенные бои и продолжают продвижение вглубь области, нанося удары по ВСУ в районах Бубликово, Новой Слободы, Ленинского (Степового), Радьковки, Мирополья, Пустогорода, Суходола, Мироновки, Новодмитровки и села Новая Сечь.
В Шосткинском районе существенных изменений не произошло, однако артиллерия и БПЛА «Северян» продолжают наносить удары по выявленным целям, а штурмовые группы зачищают приграничные лесные массивы. Сообщается, что «Северяне» сумели продвинуться до 200 м. В Сумском районе за сутки продвижение составило до 750 м на 27 участках фронта.
Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Мирополье, Кондратовке, Корчаковке, Новодмитровке и окрестностях. Согласно допросам пленных, украинские командиры скрывают от руководства реальную ситуацию на фронте, отправляя личный состав на уже зачищенные «Северянами» позиции – «фактически на верную смерть». За сутки «Северяне» продвинулись до 750 м, сообщает «Северный Ветер».
На Харьковском направлении продолжаются бои, силы «Северян» оттесняют ВСУ от границы. Удары наносились по скоплениям живой силы и техники ВСУ в ряде населенных пунктов. В районе поселка Ветеринарное штурмовики «Северян» продвинулись до 100 м, на Липцовском направлении – до 400 м, на Волчанском – до 350 м, на Великобурлукском – до 700 м.
Ожесточенные бои продолжаются в селе Землянки. ВСУ «оборудовали все строения населенного пункта как огневые позиции, даже оставляя которые, враг минирует предметы быта, включая детские игрушки».
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Таратутино в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР).