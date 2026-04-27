  Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    27 апреля 2026, 06:49 • Новости дня

    Пушилин: ВСУ осознали угрозу из-за буферной зоны в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремительное продвижение российских войск в Днепропетровской области заставило украинскую армию перейти к попыткам контратак, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные действия Вооруженных сил России на данном участке фронта вынудили Киев реагировать, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Украинские военные пытаются остановить продвижение и переходят в контрнаступление.

    «Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несет такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», – рассказал Пушилин.

    При этом руководитель региона подчеркнул, что российские подразделения продолжают уверенно держать ситуацию под полным контролем.

    Напомним, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    @ Oleg V. Belyakov/airliners.net/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Ранее была обнародована видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов дронов – украинских SkyFall P1-Sun и американских Merops AS-3 Surveyor.

    Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Гераням».

    P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет ряд преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими легкие самолеты и даже вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    26 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В период с 20.00 по московскому времени 25 апреля до 7.00 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки БПЛА были отражены над территориями сразу нескольких регионов: речь идет о Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым, а также акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного ночного налета на Севастополь силы ПВО сбили 71 воздушную цель. Днем ранее российские военные уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России. В тот же день дежурные расчеты перехватили еще 42 дрона над приграничными областями и Азовским морем.

    26 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск сбили 49 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

    Силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 49 украинских беспилотников, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака была отражена в период с семи до девяти утра по московскому времени.

    В военном ведомстве уточнили: «26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника над различными регионами страны. Днем ранее дежурные расчеты перехватили 42 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Несколькими днями ранее военные сбили 155 украинских аппаратов над российской территорией и акваторией Черного моря.

    26 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков: Киеву нужно набраться воли и принять решения для выхода на договоренности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно подчеркивала, что Киеву необходимо проявить волю и принять решения для достижения договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил: «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

    26 апреля 2026, 16:51 • Новости дня
    Почти 60 тыс. жителей Киевской области остались без света

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почти 60 тыс. потребителей в Киевской области Украины остаются без электричества из-за сильной непогоды, сообщила областная военная администрация.

    В администрации заявили: «Сильный град, дождь и порывы ветра привели к массовым отключениям электроэнергии в области. В настоящее время почти 60 тыс. потребителей остаются без света. Из-за стихии были повреждены 80 линий среднего напряжения», передает ТАСС.

    Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение пострадавших районов.

    Ранее генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил о введении экстренных отключений электричества в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.

    26 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Белоусов наградил военных КНДР за отвагу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян отметил государственными наградами бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм.

    Руководитель Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, отличившимся при выполнении задач в Курской области, передает РИА «Новости».

    «По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге», – заявил министр обороны России на торжественной церемонии.

    Белоусов подчеркнул, что награждаемые являются элитой вооруженных сил КНДР. Он отметил, что корейские воины всегда отличались мужеством и готовностью защищать суверенитет государства. По словам министра, за каждой наградой стоит тяжелый ратный труд, самоотверженность и готовность рисковать жизнью ради боевых товарищей.

    Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль поблагодарил российскую сторону за высокую оценку заслуг корейских военных. Солдаты КНДР были направлены в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, в 2025 году лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в РФ саперов и строителей для разминирования и восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Накануне спикер парламента поблагодарил корейский народ за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

    Месяцем ранее белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложила цветы к монументу «Освобождение» в знак признательности за помощь в спецоперации.

    26 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Российский морпех выявил укрепленную позицию ВСУ и ликвидировал двоих боевиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский боец с позывным «Балли» вел наблюдение за позицией ВСУ практически в десяти метрах от нее, а после в одиночку ликвидировал двух боевиков, сообщил командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Барс».

    «Барс» рассказал, что российский морской пехотинец с позывным «Балли» провел разведку практически в 10 метрах от позиции Вооруженных сил Украины и ликвидировал двух бойцов противника, передает РИА «Новости».

    По словам комбата, действия «Балли» позволили выявить ранее неизвестную укреплённую позицию ВСУ на добропольском направлении. Командир отметил: «Позиция была серьёзная, и мы даже не знали о её существовании. »Балли« подполз к ней, около двух суток добирался, в итоге оказался буквально в десяти метрах».

    Боец в течение длительного времени вел наблюдение за противником, изучив поведение бойцов ВСУ, их распорядок, периоды отдыха и активности. Как уточнил комбат, морпех оставался незамеченным рядом с их блиндажом.

    В подходящий момент российский военнослужащий ликвидировал двух бойцов противника и вышел на связь. Благодаря этой операции удалось не только нанести урон противнику, но и получить важную информацию о его укреплениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех с позывным «Алтай» шесть дней в одиночку вел разведку у позиций украинских военных на добропольском направлении. Военнослужащий морской пехоты с позывным «Охало» захватил вражеский дзот на этом же участке фронта. Боец группировки войск «Восток» в одиночку уничтожил пятерых солдат ВСУ в Запорожской области.

    26 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Сильный ветер оставил без света 24 села на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный ветер оставил без света более 10 тыс. абонентов в Ровненской области на западе Украины, сообщил глава Ровненской обладминистрации Александр Коваль.

    Сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения в 24 населенных пунктах Ровненской области, сообщает ТАСС. Коваль сообщил, что без света остаются свыше 10 тыс. абонентов. Наиболее серьезно пострадали Ровненский и Дубенский районы. По словам Коваля, причиной аварии стали повреждения линий электропередачи из--за неблагоприятных погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть города Ровно осталась без электричества в результате аварии. Во Львовской области пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры. Из-за сильной непогоды без электроснабжения оказались более 700 населенных пунктов Украины.

    26 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1200 военнослужащих за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения продолжили наступление на различных направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ряде областей, сообщает Минобороны России.

    Вооружённые силы России продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в MAX. В Сумской области подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение силам ВСУ и теробороны в районах Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки. В Харьковской области уничтожены живая сила и техника нескольких украинских бригад, потери противника – более 195 военных, 12 автомобилей, станция РЭБ и 14 складов.

    Группировка «Запад» продвинулась по переднему краю, атаковав формирования ВСУ и теробороны под Татьяновкой, Красным Лиманом, Маяками, Ильичовкой, а также в ряде населённых пунктов Харьковской области. Потери ВСУ достигли 210 военнослужащих, две бронированные машины американского производства, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, уничтожены два склада боеприпасов.

    «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах Константиновки, Новоселовки, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военных, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий. Уничтожено пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

    В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях подразделения группировки «Центр» нанесли удары по десяти украинским бригадам и штурмовому полку, уничтожив до 295 военных, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поражая украинские подразделения под Коломийцами, Маломихайловкой, Гавриловкой (Днепропетровская область) и рядом населённых пунктов Запорожской области. Потери Украины составили до 290 военных, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группы «Днепр» нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 50 военных, две бронированные машины, 19 автомобилей, орудие и три станции РЭБ.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по объектам хранения и запуска дронов, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

    Средствами ПВО России были сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 530 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 051 танк и бронированная машина, 1 709 реактивных систем залпового огня, 34 618 артиллерийских орудий и минометов, а также 60 208 единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Север» продвинулись на отдельных участках фронта до 650 метров. Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Бойцы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой народной республике.

    26 апреля 2026, 15:38 • Новости дня
    В Румынии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обломки беспилотника были обнаружены в румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, сообщило румынское оборонное ведомство.

    По данным министерства национальной обороны Румынии, фрагменты дрона нашли между населёнными пунктами Лункавица и Вэкэрень. Информация о находке поступила в воскресенье, однако кому принадлежал беспилотник, не уточняется, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве отметили: «Периметр был оцеплен сотрудниками министерства внутренних дел. Смешанная группа специалистов минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы». В настоящее время район находки остается под контролем служб безопасности.

    Начато официальное расследование произошедшего. Этим занимается прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

    Ранее сообщалось, что в Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    26 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    В Херсоне прогремели взрывы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне в воскресенье были слышны взрывы, сообщили СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» пишет: «В Херсоне слышны взрывы», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Харькове и Днепропетровске на Украине произошли взрывы при объявленной воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Николаеве и Сумах.

    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров
    Ликвидирована офицер бригады ВСУ «Эдельвейс» Виктория Боброва
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии
    Депздрав Москвы предупредил о притворяющихся сотрудниками поликлиники мошенниках

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

