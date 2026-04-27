Tекст: Алексей Дегтярёв

Активные действия Вооруженных сил России на данном участке фронта вынудили Киев реагировать, сказал глава региона, передает ТАСС.

Украинские военные пытаются остановить продвижение и переходят в контрнаступление.

«Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несет такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», – рассказал Пушилин.

При этом руководитель региона подчеркнул, что российские подразделения продолжают уверенно держать ситуацию под полным контролем.

Напомним, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.