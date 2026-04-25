26 апреля 1986 года произошла самая трагическая катастрофа в истории атомной энергетики – авария на Чернобыльской АЭС. При этом надо помнить, что от открытия учеными ядерного распада это событие отделяет всего 90 лет. Все эти годы мировое сообщество отчаянно металось между неуемным восторгом и неуемным же ужасом перед возможностями атома. Прошлый век стал поистине веком колоссальных атомных иллюзий и жестоких прозрений.

В 1896 году Антуан Беккерель завернул кусочек урановой соли в черную бумагу и положил на фотопластину. Когда на ней отпечатался след руды, стало понятно, что уран излучает потоки неких частиц.

Ах, эта старая добрая наука XIX века! Тогда все верили, что она спасет мир и осчастливит человечество. Радиоактивность виделась романтически. Широкая публика воспринимала ее как новое универсальное средство для оздоровления организма, восстановления сил, сияния кожи и повышения потенции. Изотопы радия добавлялись в питьевую воду, кремы, зубные пасты и «оздоравливающие подушки». Ученые были оптимистичны. В 1908 году Нобелевский лауреат Фредерик Содди торжественно заявил: «С помощью атомной энергии можно растопить арктические льды и превратить всю планету в цветущий сад».

Прозрение наступило только к середине 1930-х годов, когда от «оздоравливающей» радиации скончалось несколько человек, а Эрнст Резерфорд уже обнаружил, что средство для повышения потенции обладает убийственной мощью.

Стало понятно, что при расщеплении атомного ядра выделяется колоссальная энергия. Тут уже физики обратились к властям – с энергией атома надо что-то делать. Первыми отреагировали военные – как раз начиналась Вторая мировая война. В 1942 году Чикагский реактор-1 дал первую управляемую цепную реакцию.

Ящик Пандоры открылся только в августе 1945 года, когда в Хиросиме и Нагасаки американцы взорвали ядреные бомбы. В день первого взрыва один из самых известных американских радиокомментаторов Ханс Кальтенборн объявил на весь мир: «Насколько нам известно, мы создали Франкенштейна». Мир, только что победивший фашизм, содрогнулся. Атом таил в себе такую мощь, что все до сих пор известные человечеству средства взаимного убийства превращались в детские игрушки. Атом, попавший в руки политиков, жаждущих власти, начал вызывать мистический ужас. Все понимали, что гонка вооружений началась и никакие соображения гуманизма ее не остановят.

В том же 1945 году ученые попытались вернуть общественное мнение в русло здравого смысла. Карманный справочник «Атомный век» предлагал новую картину будущего с бесплатным «атомным» электричеством. Нобелевский лауреат Гленн Сиборг обещал, что «будут шаттлы с ядерными двигателями для полета с Земли на Луну, искусственные сердца с ядерными двигателями, бассейны с плутониевым подогревом для аквалангистов и многое другое».

В 1952 году была испытана водородная бомба и мир увидел огромный огненный шар, несущийся над Тихим океаном. Страх перед взрывом тут же дополнился ужасом перед его последствиями – радиоактивные осадки, распространение радиации. И в США, и в СССР началось массовое строительство бомбоубежищ. Население учили, как пережить ядерную атаку. Впрочем, все понимали, что даже если действовать по инструкции, лечь ногами к взрыву и закрыть голову руками, это мало поможет.

В США страх был настолько велик, что правительство запустило пропагандистскую программу «Атом для мира», чтобы хоть немного сбить накал страстей. Ужас между тем институциализировался, складываясь в массовое антиядерное движение. Разницы между мирным и не очень атомом общественность не видела. Протестовали против всего сразу: и против испытаний, и против применения ядерной бомбы, и против строительства АЭС. Всемирный совет мира, Компания за ядреное разоружение, Друзья Земли – антиядерные организации множились и поддерживались массовыми манифестациями. В США, в калифорнийском городке Бодега-Бей, местное население решительно выступило против строительства АЭС, и к 1964 году победило.

Однако дешевизна «атомного» электричества была так привлекательна, что вплоть до 1980-х годов мощность АЭС по всему миру росла стремительно. Наука и пропаганда не бездействовали. Население колебалось. В 1956 году три четверти жителей США уже высказалось в поддержку АЭС.

После довольно благополучного разрешения Карибского кризиса в 1962 году мировой страх перед атомной бомбой серьезно ослаб. Стало ясно, что стратегия сдерживания по принципу гарантированного взаимного уничтожения действует, и Третьей мировой все-таки не будет. Теперь страхи сосредоточились на атомной энергетике. Публика, ведомая левыми активистами, увидела в борьбе с мирным атомом свой шанс.

Антиядерное движение обрело такой авторитет, что не считаться с ним было нельзя. Строительство АЭС из-за роста требований по безопасности начало дорожать. А в 1979 году в США произошла авария на АЭС «Три-Майл-Айленд», сильно ударившая по имиджу атомной энергетики. В США были закрыты десятки энергоблоков, вплоть до 2012 года там не построили ни одной новой станции.

Впрочем, по 7-балльной шкале МАГАТЭ событию на «Три-Майл-Айленд» присвоен рейтинг 5 (авария с риском для окружающей среды). Рейтинга 7 (крупная авария) удостоилась только одна катастрофа – на Чернобыльской атомной электростанции.

Вечером 26 апреля 1986 года во время проведения эксперимента на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел неконтролируемый рост мощности реактора. Все ошибки персоналом уже были совершены. Стержни аварийной защиты выведены. Вернуть их обратно в активную зону не удалось из-за слишком высокого давления пара. Когда оператор, наконец, отдал команду заглушить энергоблок, было уже поздно. Начался саморазгон реактора, процесс вышел из-под контроля. За несколько минут до полуночи на станции произошли два мощных взрыва.

После катастрофы глобальная истерика по поводу АЭС достигла пика. Австрия, Италия, Швеция провели референдумы и начали процесс закрытия всех АЭС. Германия пошла по тому же пути. Вплоть до 2002 года в Европе не было построено ни одной атомной станции. В СССР заблокировали строительство десятков энергоблоков.

Это вернуло энергетику к старым добрым углю и мазуту, что сильно ухудшило экологические показатели. Общественность снова заволновалась. Теперь уже по поводу «зеленой» повестки. По всему выходило, что атом куда как «зеленее» угля. С конца 1990-х АЭС снова начали строить. Конструкции реакторов теперь были безопаснее, защита надежнее, и мир уже готов был принять атом в мирные объятия.

Но в 2011 году землетрясение нарушило защитный контур АЭС Фукусима-1. И снова мирный атом был поставлен под сомнение. В 2012 году падение производства атомной энергии достигло пика – минус 7%.

Впрочем, к началу 20-х годов XXI века выяснилось, что мирный атом на фоне пандемии, банковского кризиса, а теперь еще и глобального геополитического сдвига далеко не самый страшный дракон. Санкции против российской нефти, критичные для экономики ЕС, заставляют снова вспомнить об атомной энергетике.

Да и подходы к безопасности АЭС за последние 20 лет успели радикально измениться. Созданная в 2007 году корпорация «Росатом» уже успела стать лидером по конструкции самых безопасных реакторов в мире. С того же 2007 года в эксплуатацию стали вводиться так называемые ловушки расплава, которые позволяют удерживать топливо под реактором бесконечное время. Созданы пассивные контуры безопасности, предотвращающие выброс радиоактивных веществ даже при полном отключении всех энергоисточников. Катастрофы, аналогичные Чернобыльской и Фукусимской, теперь просто невозможны. Теперь Россия в лице «Росатома» занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом – 41 энергоблок в 11 странах мира.

Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны, а МАТАГЭ грустно разводит руками – его протесты теперь звучат гласом вопиющим в пустыне.