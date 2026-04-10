    Атомная история Кубы может начаться заново
    10 апреля 2026, 11:54 Мнение

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    Литва наказана за неверную ставку против Китая
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони

    Энергетическая блокада Кубы, организованная США, напомнила о мирной атомной программе, которую на острове запустили еще в начале 1970-х годов – специально для того, чтобы снизить зависимость от импорта нефти и газа.

    Попытки блокировать морские пути на Кубу, предпринятые по указанию Кеннеди в разгар Карибского кризиса, убедительно показали критические уязвимости Острова свободы. Советское руководство понимало – Вашингтон может в любой момент перекрыть Кубе энергетический кран. И озабоченная этим Москва решила обеспечить энергетическую безопасность своего единственного союзника на Американском континенте, построив на острове современную атомную электростанцию.

    Этот проект стартовал в 1960-е годы, когда в Советском Союзе начали готовить команду кубинских атомщиков. Среди них выделялся Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт – старший сын Фиделя, известный на острове под прозвищем Фиделито. Его мать, первая жена лидера кубинской революции, происходила из влиятельной и богатой семьи. Расставшись с Фиделем, она увезла сына в Майами. Но Фидель-младший вернулся к своему выдающемуся отцу, а затем уехал в далекий СССР – чтобы получить образование ядерного физика.

    Сыновья латиноамериканских диктаторов – таких как Сомоса и Дювалье – вошли в историю как банановые тираны, продолжившие кровавое и невежественное правление своих одиозных родителей. Но сына Фиделя Кастро ожидала совсем другая судьба. Начав обучение в Харькове и Воронеже, он со временем перевелся в Московский государственный университет и снискал себе репутацию талантливого научного работника – демонстрируя отличные способности, лидерские качества и завидную скромность.

    Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт учился под псевдонимом Хосе Рауль Фернандес, выбрав его в знак уважения к одному из самых известных кубинцев – Хосе Раулю Капабланке, чемпиону мира по шахматам. В дальнейшем он подписывал этим именем большинство своих научных работ. Защитив с отличием диплом физика и женившись на красивой студентке, Фиделито вернулся на родину, где фактически возглавил работу над мирной программой ядерной энергетики. И все соглашались с тем, что эта ответственная должность досталась ему заслуженно, а не по отцовской протекции.

    В 1976 году Гавана подписала с Москвой договор о строительстве атомной электростанции. Ее решили разместить в небольшом городе Хурагуа – неподалеку от исторического места в Заливе свиней, где было отбито вторжение американских наемников. Тем более что развитие атомной энергетики рассматривалось Фиделем как очередной этап борьбы за независимость от США.

    Два энергоблока этой АЭС должны были в совокупности обеспечить Кубе более 30% потребностей в электроэнергии. Жители острова убежденно говорили мне о том, что работа станции решила бы большинство их энергетических проблем. Потому что, вопреки мнению интернет-экспертов, кубинское правительство умеет экономно расходовать свое скудные энергоресурсы, демонстрируя в этом деле немалую изобретательность.

    США не пытались сорвать ядерную программу кубинцев – ведь это привело бы к прямому конфликту с СССР, который осуществлял строительство АЭС в Хурагуа и продолжал готовить для нее местные научные кадры.

    Мир не видел в Кубе военную угрозу, никто не пытался обвинять Гавану в создании ядерного оружия, поскольку это противоречило идеологическим принципам, озвученным Фиделем Кастро с трибуны ООН. Куба последовательно выступала за мир в Латинской Америке и осуждала любые формы терроризма – потому что кубинцы страдали от вылазок проамериканских диверсантов, регулярно атаковавших остров с территории США.

    Атомную станцию на берегу Карибского моря начали строить во второй половине восьмидесятых годов, обеспечив ее реакторам максимальную герметичность – с учетом трагического опыта аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Фидель Кастро серьезно изучал последствия радиационной катастрофы, опираясь на научные знания своего сына, находившегося в контакте с советскими атомщиками. Причем интерес к чернобыльской теме подтолкнул кубинского лидера к организации многолетнего гуманитарного проекта, направленного на лечение советских детей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

    В строительных работах участвовали более десяти тысяч человек, для которых возвели современные жилые кварталы. Станцию в Хурагуа планировали запустить в 1990 году, а к середине девяностых АЭС должна была заработать на полную проектную мощность. Однако распад Советского Союза перечеркнул эти перспективы – несмотря на то, что готовность первого энергоблока составляла к этому моменту порядка 97%. Второй энергоблок был готов как минимум на 30%, и генеральный план развития кубинской экономики на последнее десятилетие ХХ века создавался с расчетом на эту энергию.

    В 1992 году Фидель Кастро объявил о вынужденной приостановке строительства АЭС в Хурагуа. Оставшаяся без советской помощи Куба вступила в период тяжелого кризиса, получившего название «особый период». Правительство экономило бюджетные средства, страна существовала в режиме выживания и спешно развивала добычу на собственных нефтяных месторождениях. Однако в Гаване все равно надеялись запустить стратегически важную электростанцию. Несмотря на то, что Вашингтон активизировал подрывные действия, направленные на прекращение мирного кубинского атомного проекта.

    Администрация Билла Клинтона проводила с этой целью широкую пропагандистскую кампанию, рассказывая, что атомный объект в Хурагуа построен с нарушением технологий и грозит карибскому региону повторением Чернобыля.

    Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт разоблачил эти мифы, используя высокий авторитет в мировом научном сообществе. Куба рассматривала различные возможности достроить АЭС, включая совместные проекты с участием российских, китайских и европейских специалистов. Но резкое ужесточение американских санкций не позволило довести строительные работы в Хурагуа до конца. А Фидель Кастро официально закрыл программу ядерной энергетики – чтобы она не стала формальным поводом для военного вторжения США, как это произошло в Ираке.

    Атомная история Кубы приобретает сегодня новую актуальность – на фоне энергетического кризиса, спровоцированного американской блокадой. Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет постоянно расти – по мере нарастания агрессивного давления со стороны Вашингтона. 

    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию
    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Volga анонсировала запуск продаж кроссовера K40
    Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
