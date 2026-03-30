Кубинское правительство отказало Белому дому, который собирался завезти на Кубу дизельное топливо для генераторов американской дипломатической миссии.

Гавана назвала это требование «бесстыжим» – ведь Остров свободы страдает от жестокой энергетической блокады, которую санкционировал Вашингтон. На Кубе систематически происходят блэкауты, когда света нет даже в больницах или роддомах. Но американцы пытались обеспечить дизелем своих дипломатов – наглядно демонстрируя, что внешняя политика главной мировой демократии представляет собой сплошной и беспросветный цинизм.

Эту новость сообщила газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Госдепа США. По словам журналистов, сотрудники дипмиссии в Гаване собрались покинуть Кубу уже в ближайшее время – потому что американские дипломаты не желают жить и работать в условиях созданного их правительством энергетического коллапса.

Инцидент вроде мелкий, но важный. Ведь это подтверждает – разговоры о предстоящей капитуляции кубинских властей, про которую столько писали в последнее время отечественные блогеры, выдающие себя за компетентных экспертов, являются преждевременными.

Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят шестьдесят пять лет кряду, начиная с 1959 года. С тех пор, как победила Кубинская революция, изгнавшая диктатора Фульхенсио Батисту и его ближайших друзей – знаменитых американских мафиози, превративших карибский остров в нечто среднее между сахарницей, казино и борделем.

Первые санкции против кубинского правительства были введены уже в 1960 году, при республиканском президенте Эйзенхауэре. В Вашингтоне не сомневались, что новые кубинские власти приползут в Белый дом на коленях – потому что дореволюционная Куба была американской колонией и полностью зависела от поставок американских товаров. Но кубинцы не сдались, установив контакты с Москвой, что стало для США невиданным политическим унижением.

Весной 1961 года, уже при новом президенте-демократе Кеннеди, американцы попытались вернуть себе Кубу силой. Обученные на американских военных базах контрреволюционеры, вооруженные Лэнгли и Пентагоном, устроили вторжение на остров при активной поддержке с воздуха. Американская администрация была полностью уверена в успехе этого нападения, рассуждая о том, кого из кубинских эмигрантов поставят на место схваченного или убитого Кастро. Но кубинцы разрушили ее планы, сбросив вражеский десант в Карибское море.

Я был в Плайя-Хирон, на побережье залива Кочинос, где происходили эти события, которые стали для Америки настоящим историческим шоком. В местном музее рассказывают о том, как отчаянно и самоотверженно сражались кубинские солдаты под личным руководством Фиделя. Он руководил боем сидя на броне советского танка Т-34, успевшего повоевать против немецких нацистов. Кубинцы снова не сдались – сдаваться пришлось американским марионеткам, которым не оставили в этом сражении ни единого шанса.

Вашингтон грозил Гаване новым военным вторжением, но на острове появились советские ядерные ракеты. Это привело агрессора в чувство, заставив его пойти с правительством Кастро на неприятный для США компромисс. Но попытки удушить Кубу не прекращались ни на минуту. Американцы планомерно усиливали экономические санкции, подключая к ним своих европейских вассалов и латиноамериканских диктаторов – чтобы кубинские власти не могли вести торговлю ни с одной соседней страной.

На остров постоянно забрасывали террористов и диверсантов, которые должны были сеять хаос, подрывая местную экономику. Гавану дружески выручала Москва, обеспечивая сбыт кубинской продукции, поставляя на остров товары первой необходимости, а также помогая развивать промышленность, которая отсутствовала там в колониальные времена. Однако кубинцы заранее готовились к худшему, обучаясь стратегии выживания в условиях тотальной блокады.

Это помогло Кубе в начале 1990-х годов, после распада СССР, когда в Вашингтоне отсчитывали последние дни, оставшиеся до падения «тоталитарного коммунистического режима». Куба лишилась внешней поддержки, оказавшись в ситуации, которая выглядела со стороны совершенно безвыходной. Но правительство братьев Кастро не капитулировало перед торжествующей Америкой, примерявшей на себя венец всесильного глобального гегемона.

Кубинцы демонстрировали настоящие чудеса выживания. Я видел в Гаване автомастерские, где они производили детали для автомобилей всех типов – от «Кадиллаков» до «Жигулей», чтобы ремонтировать свой автопарк. Энергетический кризис начался на острове еще в девяностые – как прямое следствие самого длительного торгового эмбарго в истории. Кубинские власти не могли закупать на внешнем рынке оборудование для солнечных электростанций, потому что этому мешали вторичные санкции. Но они сами мастерили из подручного материала солнечные панели, пытаясь хотя бы частично компенсировать нехватку энергоресурсов. Куба приучалась жить в духе опоры на собственные силы, перенимая опыт оказавшейся в похожей ситуации КНДР и не доверяя американцам даже во время непродолжительной дипломатической оттепели.

Десять лет назад, в марте 2016 года, на остров приехал с визитом Барак Обама. Это тоже восприняли как сдачу позиций, рассуждая о том, что на Кубе происходит ползучая карибская перестройка. Но возглавлявший правительство Рауль Кастро демонстративно перехватил руку американского президента, который пытался панибратски приобнять его на трибуне. А Фидель и родственники Эрнесто Че Гевары вообще отказались общаться с Обамой, несмотря на просьбы советников американского лидера.

Мы были в доме Че, где до сих пор проживает его семья. Нас встретили там обыкновенные люди, живущие без роскоши и охраны, как все остальные кубинцы. Это говорило о многом. Разделить кубинское общество пока что не удалось, хотя для этого предпринимаются большие усилия. Несмотря на все трудности и проблемы Куба сохраняет импульс исторических событий прошлого века, когда ее народ осмелился бросить вызов могущественной североамериканской империи.

Остров свободы сопротивляется, и это вызывает у Вашингтона ярость, усиливая застаревшие фантомные боли. Сейчас, в эпоху Трампа, когда Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право, Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

Но Куба все равно не сдается. И борьба за ее будущее еще не окончена.