Президент Кубы пообещал США «непреодолимое сопротивление»
Президент Диас-Канель заявил о готовности Кубы отразить любую внешнюю агрессию
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заверил в готовности страны дать жесткий отпор любым попыткам Вашингтона сменить власть на острове силой.
Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы смены конституционного строя, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул: «Перед лицом наихудшего сценария Кубу сопровождает уверенность: любой внешний агрессор столкнётся с непреодолимым сопротивлением».
Политик отметил, что американская сторона почти ежедневно угрожает Гаване переворотом. Поводом для давления становятся экономические трудности, вызванные 60-летней изоляцией острова.
По словам президента, Вашингтон намерен завладеть кубинскими ресурсами и собственностью. Ожесточенная экономическая война используется как метод коллективного наказания всего народа.
Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.
В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.