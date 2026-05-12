Эстония столкнулась с задержками поставок боеприпасов для HIMARS

США временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS в Эстонию

Tекст: Мария Иванова

Эстония столкнулась с задержками в поставках боеприпасов для артиллерийских ракетных комплексов HIMARS из США, передает РИА «Новости».

Информацию подтвердил командующий силами обороны балтийской республики Андрус Мерило.«Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в связи с событиями на иранском направлении Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS. К сожалению, это затрагивает и нас», – заявил Мерило.

Командующий отметил, что не готов спекулировать о сроках возобновления поставок. Телеканал ERR добавляет, что помимо увеличения сроков, выросли и цены на вооружение. Из-за этого Таллин отказался от планов закупить новые боевые машины пехоты CV90 Mark IV на замену старым моделям.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Британию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках поставок вооружений. США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон уведомил европейские страны о длительных задержках поставок американского оружия из-за военной операции против Ирана.

Власти США заморозили передачу снарядов для реактивных систем залпового огня балтийской республике до завершения обострения на Ближнем Востоке.

Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур выразил намерение добиться от Вашингтона увеличения поставок ракетных комплексов в качестве компенсации.