Axios: Клан Кастро вернется к власти на Кубе
Axios сообщил о тайных переговорах США с внуком Рауля Кастро
Обострение энергетического кризиса на Кубе и угрозы Вашингтона захватить остров поднимают вопрос о возможном возвращении к власти представителей клана Кастро, отмечает Axios.
Вашингтон допустил возможность установления контроля над островом в условиях тотального отключения электричества, передает Axios. Энергетический коллапс, вызванный американской блокадой поставок нефти, спровоцировал массовые демонстрации против действующего правительства Мигеля Диас-Канеля.
По данным издания, госсекретарь Марко Рубио провел секретные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Внук Рауля Кастро, известный как Раулито или Краб, рассматривается как компромиссная фигура для смены власти.
Аналитики отмечают, что Вашингтон может сохранить часть правящей элиты, чтобы избежать хаоса. 41-летний полковник, ранее возглавлявший охрану деда, обладает необходимым влиянием и связями в силовых структурах.
Глава Белого дома подтвердил наличие диалога с Гаваной, но уточнил очередность действий. «Мы разговариваем с Кубой, но мы займемся Ираном раньше Кубы», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты потребовали от Гаваны смещения президента Мигеля Диаса-Канеля ради продвижения переговоров.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные консультации с внуком бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.