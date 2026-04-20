Америка начала жульничать в Ормузском проливе

Tекст: Олег Исайченко

Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил Дональд Трамп. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

«Иранский экипаж отказался подчиниться предупреждению с эсминца, поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

В Тегеране атаку назвали нарушением перемирия. В ответ иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей. «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim заявление представителя Центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

При этом, как пишет The New York Times, до захвата иранского судна глава Белого дома обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузе. Кроме того, иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы.

На фоне очередной эскалации цены на нефть в понедельник утром подскочили более чем на 6%, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

Что примечательно, инцидент с захватом судна произошел аккурат накануне анонсированного Трампом нового раунда американо-иранских переговоров в Исламабаде. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан. Впрочем, Тегеран свое участие на официальном уровне не подтверждал, а некоторые иранские СМИ и вовсе предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

Напомним, Штаты ввели морскую блокаду Ирана с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи сообщил о восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Соответствующее решение было принято после того, как власти Израиля и Ливана согласовали прекращение огня, которое было одним из требований Тегерана.

«Иран согласился никогда больше не перекрывать Ормузский пролив», – ликовал Трамп. Вместе с тем он отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

Примечательно, что две недели назад между США и Ираном возникло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. Тогда Вэнс заявлял, что Вашингтон не соглашался на это. Теперь же налицо непонимание сторонами договоренностей по Ормузу. Впрочем, как считают эксперты, тут есть и место жульничеству со стороны Вашингтона.

«Штаты стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза был «феноменальным», а произошедшее «войдет в историю международных отношений».

Однако прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно, ведь глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – «не более чем блеф». «В то же время

Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение:

помимо американских военных объектов на территории Персидского залива, целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, датацентры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. «И если ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер. Он также напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля, но об окончании действия режима прекращения огня может быть объявлено раньше.

Повышение ставок сторонам необходимо для продавливания собственной повестки, добавляет американист Малек Дудаков. «Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – пояснил он. По мнению собеседника, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий. Первый – возобновление боевых действий.

«Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях»,

– указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета. «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе». Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий.

Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе, но такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны.

Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике и Тегеран пойдет на уступки», – отметил Дудаков. По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – подчеркнул американист. Как полагает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,

позиция Штатов походит на жульничество: Вашингтон уступил по Ливану, но создал ситуацию с блокадой Ирана.

По его мнению, инцидент с захватом следующего в интересах Ирана судна и ответ иранцев – «понятное развитие событий». «Идет демонстрация решимости с обеих сторон. Трамп пытается себя вести так, будто бы он победил и может диктовать условия. Иран все время указывает, что тот заблуждается. На этом уровне они пока балансируют», – заметил аналитик. Парадоксальность ситуации в том, что ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят возобновления боевых действий.

«Но поскольку вопрос принципиальный и затронут престиж, сделать вид, что все в порядке, не получится. Поэтому, я думаю, сейчас решающий момент: либо иранцы все-таки добьются какой-нибудь символической уступки от Трампа, например, ослабления контроля пропуска судов, следующих в интересах Ирана, и тогда будет очередной раунд переговоров; или все упрутся намертво, после чего последует очередное применение военной силы», – заключил Лукьянов.