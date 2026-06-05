В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Детонация дрона ВСУ под Белгородом привела к ранению двух человек
Детонация дрона ВСУ под Белгородом привела к ранению мужчины и женщины
В селе Ясные Зори Белгородской области из-за взрыва украинского аппарата осколочные ранения плеча и ног получили два человека, которых экстренно передали в руки медиков, сообщили местные власти.
Детонация беспилотников в Белгородской области привела к ранению мужчины и женщины. Инцидент произошел в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщает оперштаб региона.
Пострадавших привезли в Октябрьскую районную больницу для оказания первой помощи. Позже женщину переведут во вторую горбольницу Белгорода, а мужчина продолжит лечение амбулаторно.
Кроме того, нападениям подверглись и другие населенные пункты. В селе Дорогощь Грайворонского округа после падения FPV-дрона загорелся легковой автомобиль, однако огонь быстро потушили. В Шебекинском округе около поселка Маслова Пристань взрыв повредил еще одну машину.
В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка беспилотник ударил по территории предприятия. В результате атаки оказались повреждены один из корпусов и газовая труба, точная информация о последствиях на местах происшествий уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня четверо мирных граждан получили ранения из-за детонации беспилотников в Белгородской области. В конце мая в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям пострадали три человека. А середине того же месяца вражеские аппараты ранили мужчину и женщину в Борисовском округе и Белгородском районе.