  • Новость часаВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    В Госдуме назвали чушью слова Буданова о «прародительнице Руси»
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    0 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    22 мая 2026, 12:31 • Новости дня

    Беспилотники ВСУ покалечили мирных жителей Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три мирных жителя ранены в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, сообщили в региональном оперштабе.

    Нападениям подверглись транспортные средства в двух муниципалитетах региона, передает оперштаб в MAX.

    «Три мирных жителя пострадали от атак со стороны ВСУ. В Яковлевском округе в районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по «Газели» ранены двое мужчин», – заявили в ведомстве.

    Уточняется, что один из пострадавших получил множественные осколочные ранения и ожоги. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы серьезные повреждения головы, а также ожоги лица и руки. Еще один инцидент произошел в городе Шебекино, где вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили раненого водителя в местную больницу. Медики выявили у мужчины осколочные ранения конечностей и перелом голени, вскоре его переведут в областную клинику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ночью три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Шебекинский округ.

    Двумя днями ранее дрон ВСУ ударил по гражданской машине в районе села Стригуны.

    До этого в поселке Борисовка от детонации вражеского аппарата погибли двое местных жителей.

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Для защиты от дронов в зоне СВО начали применять пушечный комплекс «Цитадель»

    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 05:33 • Новости дня
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Днепр» на херсонском направлении испытали новую разработку, уничтожив беспилотник ВСУ с помощью многоразового дрона-перехватчика, сообщил боец с позывным «Барсик».

    Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбили украинский БПЛА «Мара» с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования, сказал собеседник РИА «Новости».

    Новый беспилотник-перехватчик, оснащенный системой вертикального взлета и посадки, был разработан военнослужащими 18-й общевойсковой армии. Создание аппарата проходило в одной из подземных прифронтовых лабораторий Вооруженных сил России.

    В мае российские военные сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка». В марте оператор БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный аппарат прямым тараном.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух

    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    Комментарии (2)
    22 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказала руководитель организации Патрисия Мендиганьо..

    Правозащитная группа «Голоса тех, кого нет» пытается найти исчезнувших солдат, передает РИА «Новости». Руководитель объединения Патрисия Мендиганьо рассказала о масштабах проблемы. «Ведем поиск приблизительно 300 человек, воевавших за Украину», – сообщила она.

    Супруг главы организации исчез полтора года назад во время боевых действий. Сейчас объединение помогает родственникам боевиков составлять запросы в Киев и посольство Колумбии в Варшаве. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, однако на передовой их используют как пушечное мясо.

    Наниматели часто отказываются возвращать тела погибших и не выплачивают обещанные деньги. В июле 2025 года колумбийский лидер Густаво Петро назвал происходящее ограблением страны. Это стало реакцией на слова российского посла о стабильно высоком потоке боевиков.

    В марте текущего года государство официально присоединилось к международной конвенции против вербовки и финансирования наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели семи тысяч соотечественников на чужой войне.

    В прошлом году группа желающих покинуть ряды ВСУ иностранцев бесследно исчезла на украинской территории.

    Комментарии (5)
    22 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа»

    Рябков: Под «духом Анкориджа» Россия подразумевает атмосферу доверия

    МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва и Вашингтон сохраняют настрой на конструктивную работу по украинскому направлению благодаря взаимопониманию на высшем уровне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков в интервью газете «Ведомости» прокомментировал существующее мнение о том, что импульс, данный российско-американскому диалогу встречей в Анкоридже, немного исчерпан, а сама формулировка «дух Анкориджа» в Америке практически неизвестна.

    «Под «духом Анкориджа», если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США», – сказал он.

    По словам дипломата, именно это доверие позволило согласовать базовые контуры урегулирования ситуации на Украине. Российская сторона остается привержена достигнутым договоренностям. Главным фактором является сохранение готовности к созидательной работе и восстановлению сотрудничества.

    Замминистра подчеркнул отсутствие оснований говорить о замедлении двустороннего диалога.

    «Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров, что американская администрация сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой.

    В августе 2025 года президент России Владимир Путин впервые за 10 лет посетил США. Переговоры лидеров двух стран длились более трех часов, а их итогом стала совместная пресс-конференция, на которой темы, связанные с Украиной, были обозначены как одни из ключевых.

    Комментарии (10)
    21 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

    Вооруженные силы Украины заминировали автомобильную дорогу, ведущую в Энергодар. По этому маршруту осуществляется снабжение Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции на платформе Max.

    «Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС», – заявили представители объекта. Они уточнили, что по данной трассе ежедневно перемещаются местные жители и сотрудники станции.

    В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают профильные специалисты, которые обследуют территорию и принимают меры для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции.

    На следующий день руководство объекта продемонстрировало последствия этого удара делегации МАГАТЭ.

    В начале месяца беспилотники ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 09:00 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    @ Леонид Пасечник/MAX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали десятки подростков, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Max.

    «Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», – заявил он.

    В момент происшествия в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные службы продолжают разбор завалов: двоих человек уже удалось извлечь и передать врачам, поиски остальных продолжаются.

    Помимо учебного заведения, в Старобельске пострадали административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых строений ранения получил мужчина, которому также оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы и психологи, следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая несовершеннолетняя девушка погибла при ударе украинского беспилотника по рейсовому микроавтобусу в ЛНР.

    В апреле жертвами атаки вражеского дрона в селе Булгаковка стали двое 18-летних парней и 28-летняя девушка.

    Зимой украинский аппарат ударил по спортивной площадке школы в луганском поселке Юбилейное.

    Комментарии (4)
    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    Комментарии (8)
    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    Комментарии (4)
    21 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля передал «Золотую Звезду» Героя России семье лейтенанта Василия Марзоева, отдавшего жизнь в ходе спецоперации, после чего отец бойца рассказал о военной династии в их семье и о том, как формировался характер его сына.

    «Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда-фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом, сражавшегося под Харьковом и Курском», – сказал Аркадий Марзоев, передает официальный сайт Кремля.

    Он пояснил, что Василий проходил службу в воздушно-десантных войсках, продолжая семейную военную традицию. Его дядя Станислав также служил в ВДВ, прошел Афганистан, а позднее, занимая должность заместителя командующего 58-й армией, погиб при выполнении задач по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе.

    «И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи. Так уж сложилось за многовековую историю нашего Отечества, что нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами», – подчеркнул отец Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир разведывательного взвода Василий Марзоев погиб осенью прошлого года при выполнении боевых задач в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях бригады ВСУ из «золотой молодежи»

    Стало известно о крупных потерях бригады ВСУ из «золотой молодежи» под Сумами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Формирование украинской армии, известное особым статусом и популярностью среди молодых обеспеченных призывников, столкнулось с серьезными потерями на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили российские силовики.

    Подразделение украинских войск, созданное специально для представителей так называемой золотой молодежи, несет существенные потери. «На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Источник агентства в российских силовых структурах пояснил, что в рядах противника существуют так называемые элитные подразделения. Подобные формирования номинально числятся на фронте, однако зачастую могут находиться далеко за пределами страны.

    Представители 158-й бригады никогда не скрывали своего привилегированного положения. Отмечается, что службу в этом подразделении активно рекламировали среди обеспеченной украинской молодежи.

    До этого сообщалось, что в феврале 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность под Андреевкой в той же Сумской области. Ранее родственники военнослужащих этого подразделения заявляли о сотнях пропавших без вести солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, данное формирование проходило обучение на базе бронекавалерийской дивизии в Польше.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Захарова обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.

    Дипломат прокомментировала атаку украинских войск по гражданским объектам в Старобельске, передает РИА «Новости».

    «Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – заявила Мария Захарова.

    Представитель министерства также обратила внимание на отсутствие международной реакции на эту трагедию. Она подчеркнула, что мировое сообщество демонстрирует живодерское молчание, при этом регулярно прислушиваясь к ложным заявлениям Владимира Зеленского о якобы похищенных Россией несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали 35 подростков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийства несовершеннолетних повседневной практикой киевских властей.

    Дипломат также указала на целенаправленный характер терактов против школ и детских садов.

    Комментарии (2)
    22 мая 2026, 03:36 • Новости дня
    После атаки украинских БПЛА девять округов Херсонской области остались без света
    После атаки украинских БПЛА девять округов Херсонской области остались без света
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов девять округов Херсонской области лишились электроснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Без света остались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов, сообщил Сальдо в «Максе».

    «Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», – заявил глава области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть Запорожской области столкнулась с аварийными отключениями электроснабжения.

    На днях из-за технологического нарушения на электросетях в Херсонской области подача электроэнергии прекратилась сразу в девяти муниципалитетах региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы ударе по операторам БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о том, действительно ли вооруженные силы Украины якобы уничтожили российский пункт подготовки операторов дронов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Министерство обороны вопрос журналистов о якобы ликвидации пункта подготовки операторов дронов, передают РИА «Новости».

    Ранее появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины якобы могли уничтожить объект и 65 курсантов в Донецкой области.

    «Нет, не могу прокомментировать. Такие вопросы нужно адресовывать в наше оборонное ведомство», – ответил представитель Кремля на соответствующий запрос прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о подготовке ВСУ к атаке на Брянскую область.

    Осенью представитель Кремля предложил обращаться к военному ведомству за комментариями по украинскому удару по Крыму.

    В апреле текущего года руководство Минобрнауки отвергло информацию о принудительном отчислении студентов ради службы в беспилотных войсках.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Военный эксперт раскрыл фатальный недостаток новых украинских дронов
    Власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии
    Журова объяснила негатив вокруг решившего представлять Азербайджан сына Плющенко

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с «Газпрома» 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    Перейти в раздел

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации