Главу МИД Испании рассмешили угрозы исключения из НАТО

Министр иностранных дел Испании высмеял слухи об исключении из НАТО

Tекст: Мария Иванова

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах исключения королевства из военного блока, министр иностранных дел Испании рассмеялся, передает ТАСС. Дипломат призвал представителей СМИ к серьезному диалогу.

«Давайте говорить серьезно», – сказал глава МИД после непродолжительного смеха. Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером, который стабильно выполняет свои обязательства, поддерживая оборонные расходы на уровне 2% ВВП. Министр добавил, что далеко не все государства способны обеспечить такие показатели, хотя и обещают нарастить финансирование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон рассматривает варианты воздействия на союзников по НАТО за нежелание содействовать США в конфликте против Ирана. Одним из вариантов давления, обсуждаемых американскими чиновниками, называлась приостановка членства Испании в альянсе. При этом основополагающий договор блока не содержит механизмов исключения государств-участников.

Глава испанского правительства Педро Санчес при этом заявил о намерении продолжить полноценную работу с союзниками.

Ранее испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе страны из военного блока.