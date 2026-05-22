  • Новость часаНад Россией за шесть часов нейтрализовали 65 украинских БПЛА
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу
    Кремль опроверг слухи о дедлайне окончания спецоперации
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранцев
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 13:39 • Новости дня

    Главу МИД Испании рассмешили угрозы исключения из НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес с юмором отреагировал на сообщения о возможном приостановлении членства Мадрида в Североатлантическом альянсе.

    Отвечая на вопросы журналистов о перспективах исключения королевства из военного блока, министр иностранных дел Испании рассмеялся, передает ТАСС. Дипломат призвал представителей СМИ к серьезному диалогу.

    «Давайте говорить серьезно», – сказал глава МИД после непродолжительного смеха. Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером, который стабильно выполняет свои обязательства, поддерживая оборонные расходы на уровне 2% ВВП. Министр добавил, что далеко не все государства способны обеспечить такие показатели, хотя и обещают нарастить финансирование.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон рассматривает варианты воздействия на союзников по НАТО за нежелание содействовать США в конфликте против Ирана. Одним из вариантов давления, обсуждаемых американскими чиновниками, называлась приостановка членства Испании в альянсе. При этом основополагающий договор блока не содержит механизмов исключения государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Министерства обороны США рассматривали вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе.

    Глава испанского правительства Педро Санчес при этом заявил о намерении продолжить полноценную работу с союзниками.

    Ранее испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе страны из военного блока.

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике

    Tекст: Вера Басилая

    Угроза войны в Европе становится реальной из-за роста числа происшествий с БПЛА в Прибалтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Рост числа происшествий с участием беспилотников в Прибалтике приближает полномасштабный конфликт в регионе, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Политик подчеркнул серьезность складывающейся ситуации. «Одно можно сказать наверняка: эта война создает действительно реальную угрозу», – отметил глава польского правительства в эфире телеканала Polsat News.

    Ранее Туск допустил жесткий ответ НАТО на возможное дальнейшее обострение конфликта на Украине.

    Румынский истребитель альянса сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла информацию о запусках дронов ВСУ с территории Латвии.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    21 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT находятся в районе действия истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D, который кружит рядом с Калининградской областью, следует из полетных данных.

    Авиация Североатлантического альянса проявила заметную активность у российских рубежей. Три самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT действуют в районе полета истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D рядом с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Французский боевой самолет вылетел с эстонского аэродрома Эмари. Сейчас он совершает круговые маневры на севере Польши около российской границы. Все три заправщика, зарегистрированные в Нидерландах, также находятся в польском воздушном пространстве.

    Первый борт вылетел из Эйндховена около 10.05 мск, второй поднялся в воздух в Кельне в 10.20. Третий стартовал с немецкой базы Вунсторф в 13.40. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность западного блока.

    Представители альянса постоянно расширяют свои военные инициативы на восточном фланге. В организации заявляют: «Это является сдерживанием спецоперации на Украине». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский истребитель Mirage 2000D совершил патрулирование в восточной части Эстонии вблизи российской границы.

    В тот же день три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в небе над Балтикой у рубежей Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о наличии у альянса возможностей для нанесения удара по военным объектам в этом российском регионе.

    22 мая 2026, 10:17 • Новости дня
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

    «Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.

    Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.

    Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.

    В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.

    Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    20 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Туск: НАТО может ответить жестко при новом обострении на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Польши Дональд Туск допустил жесткий ответ НАТО на возможное дальнейшее обострение конфликта на Украине, в то же время, подчеркнув риск неприятных событий для Запада.

    Глава польского правительства Дональд Туск заявил о возможной жесткой реакции НАТО на развитие событий на Украине. По его словам, альянс может пойти на более решительные шаги в случае дальнейшего обострения конфликта, пишет RT со ссылкой на Sky News.

    Туск подчеркнул, что «политика России в отношении Украины и соседних стран может привести в ближайшем будущем к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ». При этом он добавил, что западным странам «хотелось бы избежать неприятных событий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туск ожидал прямого вооруженного противостояния НАТО с Россией в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что европейские политики и военные опасаются возможного нападения России на страны Североатлантического альянса в ближайшие год-два.

    До этого польский премьер заявил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности после мирного договора, включая возможное размещение американских войск на границе с Россией.

    19 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.

    Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

    Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.

    Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.

    Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.

    Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.

    19 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского беспилотника над Эстонией

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.

    Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

    «Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.

    Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.

    Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    19 мая 2026, 18:03 • Новости дня
    Финский политик Мема потребовал смены элиты ЕС ради мира с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для подлинного мира с Россией Европе нужна полная смена правящего класса.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий финскую партию «Альянс свободы», выступил с резким призывом к переменам в европейской политике. Он заявил, что только кардинальное обновление элит способно открыть путь к устойчивому миру с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения», – написал Мема в соцсетях.

    По его словам, достичь мира с Россией невозможно, пока у власти в Евросоюзе остается политический класс, который, по его оценке, подстрекает к войне и сохраняет враждебный курс в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Мема заявил о больших шансах лично стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией.

    Ранее Мема обвинил Евросоюз в стремлении выиграть время для собственного перевооружения под прикрытием урегулирования конфликта на Украине. Политик назвал встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско и обрисовал Европу как главное препятствие на пути к миру на Украине.

    20 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    Генсек НАТО отреагировал на ядерные учения России

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс внимательно отслеживает ход проведения российских ядерных учений, обращая внимание на все происходящие события, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Руководство Североатлантического альянса осуществляет мониторинг российских ядерных учений, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

    «Мы, конечно, следим за ними, за тем, что происходит», – заявил глава НАТО, комментируя текущую ситуацию.

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке Североатлантического альянса к возможной войне против России.

    19 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Вэнс заявил о возможной отмене отправки войск в Польшу

    Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Около четырех тысяч американских солдат, которых собирались разместить на польской территории, могут быть перенаправлены в другое европейское государство, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вашингтон рассматривает возможность изменения планов по переброске четырех тысяч военнослужащих в Польшу, передает РИА «Новости». Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что окончательное решение о месте дислокации контингента пока не принято.

    «Эти войска могут быть направлены в другие страны Европы. Мы могли бы принять решение направить их в другое место. На самом деле мы еще не приняли окончательного решения о том, куда они в конечном итоге направятся», – заявил Вэнс в ходе брифинга в Белом доме.

    Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих на польскую территорию.

    Часть американских солдат получила приказ о прекращении командировки уже после отъезда с военной базы в Техасе.

    Военное командование Варшавы узнало об изменении планов союзника из публикаций прессы из-за непрочитанного электронного письма.


    20 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Рютте признал провал идеи о взносах 0,25% ВВП стран НАТО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что его идея ежегодно выделять Украине по 0,25% ВВП европейских стран НАТО «не будет поддержана».

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте констатировал отсутствие перспектив у своего предложения о передаче на нужды ВСУ доли национального дохода стран-участниц, передает ТАСС. Заявление прозвучало в Брюсселе накануне встречи руководителей внешнеполитических ведомств военного блока.

    «Это моя роль озвучивать смелые предложения, но иногда их могут не поддержать. Я думаю, что это мое предложение о фиксированной военной помощи Украине в 0,25% ВВП поддержано не будет. Но я смог запустить дискуссию об этом», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что в настоящее время северные государства Европы оплачивают большую часть поставок американского вооружения на Украину. По словам генерального секретаря, финансовая нагрузка распределяется по европейскому континенту крайне неравномерно.

    Ранее Марк Рютте признал нехватку производимых в Евросоюзе и США вооружений.

    В конце прошлого года генсек НАТО пообещал усилить поставки военной техники киевскому режиму.

    До этого Рютте призвал членов альянса ускорить оплату американского оружия для украинской армии.

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации