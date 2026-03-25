Мема заявил о желании ЕС выиграть время для перевооружения
Евросоюз хочет выиграть время для собственного перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Мема заявил, что Евросоюз стремится выиграть время для собственного перевооружения, прикрываясь попытками урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».
Политик отреагировал на заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о необходимости предоставить Киеву две тысячи ракет для ЗРК Patriot и необходимости их производства на фоне дефицита ракет у США из-за иранского конфликта.
«ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа», – написал Мема на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что поддерживая Украину вооружениями, Евросоюз рассчитывает нанести России стратегическое поражение, однако такое развитие событий может привести к разрушительным последствиям для самого блока.
