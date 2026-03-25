Tекст: Дмитрий Зубарев

Мема заявил, что Евросоюз стремится выиграть время для собственного перевооружения, прикрываясь попытками урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

Политик отреагировал на заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о необходимости предоставить Киеву две тысячи ракет для ЗРК Patriot и необходимости их производства на фоне дефицита ракет у США из-за иранского конфликта.

«ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа», – написал Мема на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что поддерживая Украину вооружениями, Евросоюз рассчитывает нанести России стратегическое поражение, однако такое развитие событий может привести к разрушительным последствиям для самого блока.

