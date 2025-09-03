Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.0 комментариев
Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева
Генсек НАТО Рютте призвал страны ускорить заказы американских вооружений для Киева
Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе указал на необходимость всех членов НАТО активнее заказывать и оплачивать поставки вооружений для украинских военных.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что американская помощь на сумму 2 млрд евро уже была оплачена европейскими государствами и передана Украине.
По его словам, остальные страны НАТО должны более активно участвовать в коллективных усилиях по поддержке Киева. «Американская помощь на 2 млрд евро, оплаченная европейскими странами, уже передана Украине, и я призываю остальные страны НАТО принять активное участие в этих усилиях», – заявил Рютте.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Киеву только при условии их оплаты со стороны европейских партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные объекты Североатлантического альянса на территории Финляндии могут стать приоритетными целями для России в случае конфликта. Европейские страны не планируют направлять войска на Украину для участия в мирном процессе. Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.