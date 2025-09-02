  • Новость часаПентагон озвучил тему выступления Трампа
    Франция выдала сроки европейской агрессии против России
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    7 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 комментария
    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня

    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    2 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО

    Канцлер Австрии Штокер: Вступление в НАТО не обсуждается

    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера прозвучало на фоне обсуждения позиций по вопросам военной безопасности после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о мерах России в ответ на расширение НАТО.

    «Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, а вступление в НАТО не является темой для обсуждения», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии Штокера со ссылкой на телеканал ORF.

    Напомним, 28 августа Медведев заявил, что российские власти примут ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, без исключения для Австрии в случае ее присоединения к альянсу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что попытки Вены отказаться от нейтралитета могут разрушить юридический фундамент австрийской государственности.

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее выступила за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет согласно Московскому меморандуму 1955 года, который был подписан СССР, Британией, Францией и США.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Арестован владелец перегрузочного терминала в Туапсе родом из Азербайджана

    Tекст: Ирма Каплан

    Краснодарский краевой суд продлил арест до 26 сентября предпринимателю Шахлару Новрузову, обвиняемому в попытке хищения активов стоимостью почти 919 млн рублей.

    Владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант»

    По версии следствия, предприниматель причастен к попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей.

    Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.

    Защитник Новрузова  просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество». Однако суд отказал в изменении меры пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей  азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын  председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (9)
    2 сентября 2025, 02:27 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина скрыться за дипломатической игрой не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    Когда журналист FoxNews спросил Бессента о состоянии американо-индийских отношений, учитывая недавние тарифы, несмотря на которые премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается со своими российскими и китайскими коллегами, тот ответил, что в итоге США и Индия договорятся.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава Минфина США.

    Бессент считает, что две великие страны решат эту проблему и договорятся.

    «Но индийцы были не лучшими игроками с точки зрения покупки российской нефти и последующей ее перепродажи», – добавил он, отметив медленный прогресс в торговых переговорах между США и Индией, что в том числе стало дополнительным фактором для решения Белого дома повысить тарифы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си на саммите ШОС послание Трампу. При этом WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии.

    Комментарии (30)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

    Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске

    Стало известно о бегстве солдат ВСУ с позиций в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске Харьковской области группа украинских военных поспешно покинула свои позиции, оставив вооружение и военную технику после наступления армии России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, порядка 50 солдат вооружённых формирований Украины самовольно оставили свои позиции в Купянске Харьковской области и покинули территорию, бросив вооружение и военную технику, передает ТАСС.

    По словам Марочко, украинские бойцы покинули район улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах. «С позиций сбежали до 50 человек личного состава вооруженных формирований Украины, оставив на позициях технику и вооружение», – отметил эксперт.

    Он также добавил, что командование Украины уже перебросило в этот район маневренные группы из числа национальных батальонов, которые исполняют функции заградительных отрядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о боях у населенного пункта Соболевка и продвижении российских сил к Благодатовке под Купянском. Российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области. Вооруженные силы России прорвали оборону украинских формирований в районе Купянска.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 05:40 • Новости дня
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы», – сказал Мантуров ТАСС.

    Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться по мере наращивания объемов производства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    В августа на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    «Ансат» впервые поднялся в воздух с российским двигателем ВК-650В

    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    Комментарии (22)
    2 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    @ Press service of the National Police of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.

    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг версии о шантаже со стороны российских спецслужб, передает ТАСС. «Нет, это неправда», – заявил он журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения, фрагменты беседы публикует телеканал «Общественное. Новости».

    По словам подозреваемого, убийство стало его «личной местью украинской власти», однако он отказался уточнить причины, отметив, что выбор жертвы был случайным. Он добавил, что «жил бы я в Виннице, был бы Петя», подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко.

    Во время общения с прессой подозреваемый публично признал свою вину, заявив: «Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.

    Бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Владимир Зеленский сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2025, 07:23 • Новости дня
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) сообщила, что заочно предъявляет новые обвинения руководителю Чечни Рамзану Кадырову.

    Новое обвинение предъявлено по статье 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года СБУ предъявила Кадырову обвинения в «военных преступлениях».

    Сам глава Чечни предлагал СБУ установить место для встречи и там уже разобраться, «кто преступник, кто убийца, кто террорист».

    Комментарии (6)
    2 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    @ БелТа/ТАСС

    Венгрия и Словакия не ограничены действиями контрактов с Украиной. Принять решение об остановке поставок электроэнергии или газа на Украину эти европейские страны теоретически могут, однако их останавливает давление со стороны Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    «Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

    «Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

    «Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

    «Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

    Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

    Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

    Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 03:26 • Новости дня
    Астрономы сообщили о магнитных бурях планетарного масштаба

    Ученые ИКИ РАН сообщили о начале магнитных бурь планетарного масштаба

    Tекст: Ирма Каплан

    Ночью 2 сентября на Земле начались магнитные бури, о которых несколькими днями ранее предупреждали ученые.

    «На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», – сказано в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

    Ученые уточнили, что зона полярных сияний в этот раз будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде, а над Россией полярный овал достаточной интенсивности не успел сформироваться. Однако отдельные наблюдения на северо-западе страны возможны.

    Напомним, степень возмущенности магнитного поля Земли колеблется между уровнем G1 (слабо) до G5 (экстремально сильно).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что после выброса Солнцем облака плазмы на Земле 2 сентября могут начаться  магнитные бури предпоследнего уровня мощности. Кроме того, 28 августа вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована на Солнце.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 01:41 • Новости дня
    Верхние этажи двух многоэтажек загорелись в Ростове-на-Дону из-за дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО работают в ночь на вторник в Ростове-на-Дону, отражая атаку дронов ВСУ, из-за которых загорелись верхние этажи двух многоэтажек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    «В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома на проспекте Строителей.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Пазено, Марково и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Степного, Кондратовки, Перше Травни, Варачино, Лесного, Павловки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Удами и Чугуновкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и девять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Глинского, Высшего Соленого, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 385 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вороного, Новопетровского Днепропетровской области, Дорожнянки и Ольговского Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Степногорска Запорожской области, Михайловки, Львово, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    Комментарии (0)
    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

