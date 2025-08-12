Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
В последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють», сообщило Минобороны.
Подразделения группировки «Южная» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад «Азов» и «Лють» в районах Серебрянки, Майского, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
Группировка «Север» поразила подразделения ВСУ в Сумской области, уничтожив более 175 украинских военных, боевую бронемашину, пять автомобилей и три склада боеприпасов.
В Харьковской области подразделения группировки «Запад» поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ, украинская сторона потеряла там за сутки до 215 военнослужащих, танк и две боевые машины Snatch британского производства.
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях группировки «Центр», «Восток» и «Днепр» также сообщили о продвижении.
В районе действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 125 военных, боевую технику, артиллерию НАТО и склады горюче-смазочных материалов.
В общей сложности потери украинских формирований по всем направлениям превысили 1 тыс. человек и десятки единиц техники.
В понедельник российские военные завершили освобождение Луначарского в ДНР. На выходных они освободили Яблоновку в ДНР.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в регионе.