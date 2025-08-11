Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины около Димитрова, Доброполья, Родинского, Удачного, Артемовки, Красноармейска, Гродовки в ДНР, Новопавловки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 410 военнослужащих, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Степного, Андреевки, Варачино, Перше Травни, Пролетарского и Юнаковки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Синельниково, Новой Казачьей, Хатнем, Крейдянкой и Меловым в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Чернещины, Купянска, Петровского, Боровского, Андреевки в Харьковской области и Шандриголово в ДНР.

При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro и британскую Snatch, а также два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, станция радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре израильские РЛС RADA RPS-42 и пять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Малотарановки, Федоровки, Святогорска, Северска, Миньковки, Васюковки, Червоного, Звановки и Клебан-Быка в ДНР.

Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Зеленого Гая, Александрограда в ДНР, Сосновки, Великомихайловки, Тихого, Вороного в Днепропетровской области, Ольговского и Полтавки в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 255 военнослужащих и пять бронемашин.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны и теробороны около Приморского, Магдалиновки, Орехова, Новоданиловки в Запорожской области, Никольского, Казацкого и Антоновки в Херсонской области.

Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.