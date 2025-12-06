В Индонезии из-за наводнений погибли более 900 человек

Число погибших при наводнениях на Суматре достигло 908 человек

Tекст: Мария Иванова

Не менее 908 человек стали жертвами разрушительных наводнений на острове Суматра в Индонезии, пострадали свыше 4,2 тыс. человек, передает ТАСС. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями страны. Ранее данные были несколько ниже – речь шла о почти 850 погибших и 2,7 тыс. пострадавших.

Больше всего жертв зарегистрировано в административном округе Агам провинции Западная Суматра, где стихия унесла жизни 171 человека.

По последней информации, более 400 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Удар стихии нанес существенный урон жилищному фонду – повреждения получили свыше 100 тыс. домов.

Причиной масштабного бедствия стали сильные ливни и оползни, вызванные циклонами, обрушившимися на Индонезию, Шри-Ланку и Таиланд на прошлой неделе. Суммарно в этих трех странах погибло более 1,4 тыс. человек. Власти продолжают операции по поиску и оказанию помощи пострадавшим районам.

Ранее власти Индонезии заявили, что число жертв наводнений превысило 800 человек.

В начале декабря власти Индонезии начали операцию по изменению погоды из-за сильных наводнений.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на острове Суматра.