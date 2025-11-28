Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.13 комментариев
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на Суматре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с трагедией на Суматре, где в результате наводнений и оползней погибли 164 человека.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто после гибели десятков людей и масштабных разрушений, вызванных наводнениями на острове Суматра.
В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил: «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в северной части острова Суматра. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни».
Российский лидер также высказал надежду на скорейшее восстановление пострадавших регионов и возвращение жителей к нормальной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв наводнений и оползней на Суматре достигло 174 человек. На Суматре также произошло землетрясение магнитудой 6,5. Масштабное извержение вулкана Марапи произошло на острове.