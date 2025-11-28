Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Число жертв наводнения и оползней на Суматре достигло 174 человек
Reuters: Число жертв наводнения на Суматре выросло до 174 человек
Число жертв мощных наводнений и оползней на Суматре резко увеличилось, достигнув 174 человек, при этом еще несколько десятков пропали без вести.
Число погибших в результате сильных наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии увеличилось более чем вдвое и достигло 174 человек, передает Reuters. Эту информацию подтвердило национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
По данным агентства, десятки людей по-прежнему считаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются, службы не исключают, что число жертв может увеличиться, отмечает ТАСС.
Ранее издание The Jakarta Post сообщало о 84 погибших.
Накануне землетрясение магнитудой 6,5 потрясло остров Суматра в Индонезии.