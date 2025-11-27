Землетрясение магнитудой 6,5 потрясло остров Суматра в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Суматре в Индонезии

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, передает РИА «Новости».

Как сообщили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве Индонезии, подземные толчки были зафиксированы в 11/56 по местному времени (7/56 мск) на глубине 10 километров.

В агентстве отметили: «Подтверждено: 27 ноября 2025 года, в 11.56 у западного побережья Северной Суматры произошло землетрясение. Магнитуда – 6,5, глубина – 10 километров». Это заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Информации о пострадавших, погибших или разрушениях на данный момент нет. Также сейсмологи не сообщают о риске возникновения цунами, уточнив, что угрозы распространения больших волн пока не зафиксировано.

Ранее в четверг сообщалось, что на острове Суматра погибли 23 человека из-за наводнений и оползней.

На этой неделе на Яве произошли восемь новых извержений вулкана Семеру, при этом пепловый шлейф поднялся почти на пять километров.