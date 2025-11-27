Землетрясение магнитудой 6,5 потрясло остров Суматра в Индонезии

  • Новость часаПодозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне служил в армии Афганистана
    Турция хорошо заработает на русофобии Европы
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Каллас потребовала сократить численность армии России
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Подозреваемый в стрельбе у Белого дома служил в армии Афганистана
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    27 ноября 2025, 09:29 • Новости дня

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Суматре в Индонезии

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Суматре в Индонезии

    Tекст: Мария Иванова

    В районе западного побережья Северной Суматрыутром 27 ноября было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,5 на глубине 10 километров.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве Индонезии, подземные толчки были зафиксированы в 11/56 по местному времени (7/56 мск) на глубине 10 километров.

    В агентстве отметили: «Подтверждено: 27 ноября 2025 года, в 11.56 у западного побережья Северной Суматры произошло землетрясение. Магнитуда – 6,5, глубина – 10 километров». Это заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    Информации о пострадавших, погибших или разрушениях на данный момент нет. Также сейсмологи не сообщают о риске возникновения цунами, уточнив, что угрозы распространения больших волн пока не зафиксировано.

    Ранее в четверг сообщалось, что на острове Суматра погибли 23 человека из-за наводнений и оползней.

    На этой неделе на Яве произошли восемь новых извержений вулкана Семеру, при этом пепловый шлейф поднялся почти на пять километров.

    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    ФСБ: СБУ завербовала россиянина для взрыва самолета с российским чиновником

    ФСБ: СБУ завербовала россиянина для взрыва самолета с российским чиновником

    ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СБУ поручила россиянину собрать данные о ПВО в Московской области и организовать взрыв воздушного судна с высокопоставленным российским чиновником, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    О попытке взорвать самолет с одним из высокопоставленных российских чиновников по указанию СБУ сообщает Lenta.ru.

    ФСБ сообщила, что уроженец Ростова-на-Дону, 1970 года рождения, сам вышел на контакт с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Затем по заданию куратора россиянин начал собирать данные о расположении объектов противовоздушной обороны в Московской области и даже применил беспилотник для поиска уязвимых мест в воздушном щите столицы. После сбора необходимых сведений злоумышленник получил задачу совершить подрыв воздушного судна, на борту которого должен был находиться высокопоставленный государственный чиновник.

    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация террористической организации и участие в ее деятельности». Материалы были переданы в суд, где мужчина был признан виновным. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта в православном храме в Калининградской области, задержан подросток.

    ФСБ ранее заявила, что злоумышленники планировали устроить взрыв у могилы родных одного из высокопоставленных чиновников России на кладбище в Москве.

    «Московский комсомолец» сообщил, что покушение на кладбище готовилось на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

    26 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно

    Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков

    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовский городской суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и вменена обязанность ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.

    «Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», – объявила судья. Вейп, фигурировавший в деле, постановлено уничтожить, передает ТАСС.

    В суде дали показания актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также были переданы положительные характеристики от артистов Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа – младшего. Все они отметили положительные личные качества Тарасовой.

    В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

    С 5 сентября Тарасова находилась под ограничениями – ей запрещалось покидать дом ночью, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, кроме экстренных случаев и общения с органами следствия.

    Аглая Тарасова – дочь актрисы Ксении Раппопорт. Награждена кинопремией «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед».

    26 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    В московском госпитале у ветеранов СВО вымогали деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа вымогателей, угрожавшая раненным участникам спецоперации и требовавшая с них крупные денежные суммы, изобличена в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В столичную полицию обратился ветеран СВО, проходивший лечение после получения ранения, он сообщил о вымогательстве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Он рассказал, что неизвестные угрожали ему принудительной выпиской из госпиталя и направлением на передовую, если он не передаст им 1 млн рублей наличными.

    Подозреваемых задержали во время передачи денег. Во время обысков у задержанных обнаружили банковские карты, электронные носители информации, а также два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые сейчас направлены на экспертизу.

    Позже стало известно, что аналогичным образом злоумышленники пытались вымогать еще 300 тыс. рублей у другого раненого ветерана СВО, также находящегося на лечении в том же медицинском учреждении.

    Возбуждены два уголовных дела, они объединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения, их арестовали. Устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники противоправной схемы.

    Ранее в Челябинской и Свердловской областях выявили злоумышленников, которые искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты.

    До этого в Петербурге изобличили мошенников, которые обманным путем обеспечивали отправку граждан в зону спецоперации и присваивали себе их выплаты.

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    26 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники румынской пограничной службы обнаружили в фуре, ехавшей из Кишинева, элементы сбитого беспилотника «Герань-2» и контрабандные переносные зенитные ракетные комплексы, сообщила генпрокуратура Молдавии.

    Грузовик с оружейной контрабандой был задержан в ночь на 20 ноября на пункте пропуска Леушень – Албица, передает ТАСС со ссылкой на молдавское ведомство.

    В ходе досмотра пограничники Румынии нашли разобранный двигатель и элементы БПЛА «Герань-2», который, по данным молдавской прокуратуры, был сбит до этого.

    Кроме того, в кузове грузовика обнаружили переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним. По официальной информации, все компоненты были доставлены в Кишинев с Украины, откуда затем попытались отправить в Румынию.

    Машина была оформлена как перевозка металлических деталей, однако подозрение вызвало само оформление документов. Молдавская таможня запросила дополнительную проверку автомобиля на рентгене у румынских коллег.

    Возбуждено уголовное дело.

    Ранее в МИД Молдавии вызвали российского посла Олега Озерова после того, как шесть беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения якобы пересекли молдавское воздушное пространство.

    В Молдавии регулярно находят обломки беспилотников и украинских ракет ПВО. МИД Молдавии заявлял протест России после одного из таких случаев. Российский дипломат заявил, что молдавская сторона не предоставила доказательств пролета или использования российских беспилотников.

    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО

    Чернышенко: НАТО пытается заполучить ветеранов боевых действий для научных разработок

    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    26 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В базу биометрических данных с 2024 года были внесены сведения о примерно семи млн иностранных граждан, в результате чего им больше не удастся попасть в Россию, используя поддельные документы или иные незаконные способы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    Гребенкин напомнил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области, передает Ura.ru. За это время было выявлено свыше 40 тыс. человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

    Кроме того, в июне этого года начался второй этап эксперимента, теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тыс. обращений, из них одобрили 91,8 тыс. поездок. Также нашли более 2,3 тыс. человек, которым запрещено въезжать в Россию.

    С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти 1 млн иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тыс. человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

    Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 млн раз – это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.

    Напомним, в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    26 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Рябков: Время зерновой сделки прошло

    Рябков сообщил об окончательном уходе перспектив зерновой сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время зерновой сделки, вероятно, уже прошло, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Он отметил важность реальных и эффективных усилий в сфере продовольственной безопасности, добавив, что соглашения могли бы улучшить положение на рынках, передает ТАСС.

    Рябков акцентировал внимание на том, что Евросоюз позиционирует себя как гуманитарного игрока на международной арене, однако фактически саботировал реализацию договоренностей, способствовавших бы стабилизации ситуации.

    По словам дипломата, ЕС не выполнил часть соглашений, которые помогли бы выровнять положение на продовольственных рынках. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о комментариях президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу возможного обсуждения нового зернового коридора.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам.

    26 ноября 2025, 14:16 • Новости дня
    Телеведущего Соловьева собирались убить с помощью яда в пицце
    Телеведущего Соловьева собирались убить с помощью яда в пицце
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемые в попытке убить журналиста Владимира Соловьева хотели отравить его пиццей, такая информация прозвучала на суде, где заслушали аудиозапись подозреваемого Андрея Пронского.

    «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовывем ему отравленную пиццу», – говорилось на этой аудиозаписи, передает ТАСС.

    Отмечается, что на аудио был записан разговор Пронского и другого соучастника Владимира Белякова.

    Ранее сам журналист сообщал, что житель города Димитровград Ульяновской области планировал покушение на него.

    В 2022 году в России задержали других подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева, они собирались совершить убийство по заданию СБУ, подорвав автомобиль телеведущего.

    26 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сбербанк не выступает против скидок на маркетплейсах, однако недоволен тем, как они предоставляются, заявил глава банка Герман Греф.

    По его словам, основная проблема состоит в том, что маркетплейсы пользуются своей рыночной силой и предоставляют скидки исключительно при оплате товара с помощью карт либо счетов дочерних банков, что создает неконкурентные правила игры, передает «Интерфакс».

    «Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в «одни ворота». Потому что там проблема заключается в том, что не рыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в «одни ворота»», – подчеркнул Греф.

    Глава Сбербанка напомнил, что ранее поднималась тема так называемого «зарплатного рабства», а сейчас речь идет о «торговом рабстве», когда ради получения скидки человеку приходится открывать карту конкретного банка. По его мнению, подобная практика приводит к абсолютно неравным условиям конкуренции.

    Греф считает, что установившаяся система скидок не отвечает рыночным принципам и должна быть отменена ради честной конкуренции между банками и маркетплейсами.

    Ранее главы шести бизнес-объединений направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой избежать запрета совместных программ скидок на цифровых торговых платформах.

    Напомним, главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах. Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой входят в программу лояльности. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

    Центробанк выступил с инициативой ограничить возможность маркетплейсам предоставлять скидки в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать банковские продукты собственных дочерних структур.

    27 ноября 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выходец из Афганистана расстрелял бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне в упор из засады, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он также заявил: «Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко».

    Трамп обвинил миграционную политику предыдущей администрации Джо Байдена в создании угрозы национальной безопасности США. Он заявил, что прошлая администрация позволила проникнуть в страну «20 млн непроверенных и неизвестных иностранцев» и подчеркнул необходимость проверить каждого прибывшего из Афганистана после 2021 года. «Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим», – добавил президент.

    По словам Трампа, Министерство внутренней безопасности уверено в том, что задержанный подозреваемый – выходец из Афганистана, «адской дыры на земле», доставленный в США рейсом при администрации Байдена в сентябре 2021 года. Он отметил, что нападение было «проявлением зла, ненависти и терроризма» и назвал его преступлением против всей страны и против человечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два военнослужащих Национальной гвардии США получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Белый дом был переведен в режим изоляции. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона был опознан как Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. По данным СМИ, ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины по мирному плану
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике

    Политолог Минченко: В Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Этнические анклавы и диаспоры служат возможными проводниками недружественной политики по отношению к России. Негативные тенденции и способы противодействия им отражены в обновленной Стратегии национальной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

    «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная Стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России

    Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной нацполитики до 2036 года. Документ устанавливает принципиально новый статус русского народа, языка и культуры в госполитике. Как отмечают эксперты, государство берет на себя обязательство активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности, что кардинально меняет сложившуюся за последние десятилетия практику в области миграции. Подробности

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов

    «Конечная участь предателя всегда горька и постыдна. Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». Такими словами эксперты комментируют решение о закрытии последнего государственного русскоязычного радио в Латвии. Ради чего его создавали – и почему закрывают сейчас? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

