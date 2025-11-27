На Суматре из-за наводнений и оползней погибли 23 человека

Associated Press сообщило о гибели 23 человек из-за наводнений на Суматре

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 23 человека погибли, еще несколько десятков пропали без вести в результате мощных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press и Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии.

Причиной трагедии стали проливные дожди, которые не прекращаются в регионе с конца прошлой недели. В результате стихии были повреждены жилые дома, дороги и значимая инфраструктура.

Селевые потоки затрудняют доступ спасателей в пострадавшие районы, что серьезно осложняет поисковые работы и экстренную помощь населению. Власти продолжают поиски пропавших и эвакуируют местных жителей из опасных зон.

Напомним, на этой неделе вулкан Семеру на острове Ява выбросил пепел на высоту 4,7 км после восьми извержений.