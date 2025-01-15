Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Посла России вызвали в МИД Армении
МИД Армении вызвал посла России из-за высказываний «против суверенитета страны»
Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД страны после высказываний на российском телевидении, которые, по мнению армянской стороны, якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности республики.
Причиной стали высказывания, прозвучавшие 12 января в эфире одной из российских телепрограмм. Армянское ведомство расценило их как угрозу суверенитету и территориальной целостности Армении, сообщает ТАСС.
В ходе встречи с послом армянская сторона передала ноту протеста.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о практичности отношений с Россией и другими странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Армения имеет право развивать стратегическое партнерство с США, однако Россия продолжает придавать важное значение своим двусторонним отношениям с Ереваном.