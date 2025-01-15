Tекст: Александра Юдина

Пашинян подчеркнул, что отношения Армении с Россией стали более практичными, чем когда-либо, и ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки, передает ТАСС.

Он также отметил, что целью Армении является развитие этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.

Также премьер Армении заявил, что отношения страны с Францией и Евросоюзом стали более тесными. По его словам, в Брюсселе фиксируют эти изменения. Армения также запустила стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, а отношения с Индией приобрели новый вес и значение. Пашинян добавил, что связи с Китаем развиваются и углубляются, а на Ближнем Востоке созданы новые возможности партнерства.

Он также коснулся отношений с Ираном и Грузией, заявив, что связи с Тегераном стали более содержательными и основаны на естественных интересах, подчеркнув, что это является самой надежной основой для сотрудничества и гарантией стабильности отношений.

Говоря о контактах с Турцией и Азербайджаном, Пашинян отметил видимую базу взаимопонимания с Анкарой. Он заметил, что Армения предложила конструктивные решения всех вопросов в отношениях с Азербайджаном и не выступала с предложениями, но предложила решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Армения имеет право развивать стратегическое партнерство с США, однако Россия продолжает придавать важное значение своим двусторонним отношениям с Ереваном.

Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями. Бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил, что решение премьер-министра Никола Пашиняна о начале процесса вступления в Евросоюз является политическим фарсом.