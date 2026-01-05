Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
Более 30 кубинцев погибли во время атаки США на Венесуэлу
При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.
«Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», – пишет кубинская газета Granma.
Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».
«Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.
Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.