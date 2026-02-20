Рост пошлин ударил по среднему бизнесу в США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пошлины, уплаченные средними предприятиями США, за год утроились, говорится в анализе JPMorganChase Institute, пишет Aassociated Press.

Директор по бизнес-исследованиям института Чи Мак заявила, что такое серьезное изменение сказалось на издержках бизнеса.

По ее словам, заметны первые признаки ухода таких компаний из прямых сделок с Китаем в пользу других стран Азии.

Исследование показывает, что дополнительные налоги легли на плечи американских фирм, вопреки утверждениям администрации президента США Дональда Трампа, что пошлины оплачивают иностранные поставщики.

Речь идет о компаниях с выручкой от 10 млн до 1 млрд долларов и численностью менее 500 сотрудников, которые в совокупности обеспечивают работой примерно 48 млн человек.

Платежи этих фирм в адрес Китая оказались на 20% ниже уровня октября 2024 года, однако аналитики не могут сказать, связано ли это с переносом производства или с переоформлением поставок через другие страны. Авторы отмечают, что бизнес все еще приспосабливается к новым правилам, и обещают продолжить наблюдение.

Трамп ввел серию пошлин в прошлом году, заявляя целью сокращение торгового дефицита, но данные Бюро переписи показали его рост на 25,5 млрд – до 1,24 трлн долларов.

По оценке исследователей Федерального резервного банка Нью-Йорка, средняя ставка тарифа увеличилась с 2,6% до 13%, почти 90% нагрузки легло на компании и потребителей в США.

Высокие ставки спровоцировали панику на финансовых рынках, после чего Белый дом частично свернул тарифы и перешел к переговорам.

В мае 2025 года СМИ писали, что издержки компаний в США из-за тарифов составили более 34 млрд долларов.

В марте того же года Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей в США. В начале апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.