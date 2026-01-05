NYT сообщила о месте и времени предъявления обвинений Мадуро

Tекст: Катерина Туманова

«Ожидается, что свергнутому лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро будет предъявлено обвинение в понедельник в полдень в окружном суде США в Нижнем Манхэттене», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса.

Мадуро и Флорес содержатся в столичном следственном изоляторе Бруклина в ожидании суда, сообщил газете представитель правоохранительных органов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Делси Родригес, назначенная временным лидером Венесуэлы, разговаривала по телефону с госсекретарем Марко Рубио.

В субботнем телеобращении Родригес назвала Мадуро законным лидером страны, что, по-видимому, спровоцировало со стороны Трампа в интервью The Atlantic новые угрозы.

«Мы будем управлять страной должным образом. Мы будем управлять профессионально. У нас будут крупнейшие нефтяные компании мира, которые будут инвестировать миллиарды. Мы не боимся, что кто-то вмешается», – заявил Трамп в интервью.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле.

Рубио рассказал, как США не позволят другим странам «пользоваться» Венесуэлой.